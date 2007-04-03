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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2165216621672168

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 183
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:23

  Patr1ot написав:
  commintatorshik написав:Patr1ot
я хrp в 2018м по 1$ накупил(немного).
"Ты шо, это замена банкам, минимум по 5 будет..."

Да ладно, я по 3$ брал, как настоящий хомячелло ) Потом правда усреднился до 1,5$. Единственный плюс, на ошибках учишься

В этом-то и заелючается 6лядство хриплого. Я начал набирать позицию когда он упал более чем на 70%. Я решил, ну вот, полная коррекция состоялась, можно смело брать. А он взял и еще на 80% упал. Я усреднился, но понял, что это 6лядский скам. Поэтому при первой же возможности вышел. Считаю 0.69 за это гoвно - подарком судьбы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:38

Похоже, эфир, лайт и кардано со стелларом идут обновлять АТН. А биткэш, интересно, докуда сможет дойти?
ishvara
 
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