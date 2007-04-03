|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:23
Patr1ot написав: commintatorshik написав:Patr1ot
я хrp в 2018м по 1$ накупил(немного).
"Ты шо, это замена банкам, минимум по 5 будет..."
Да ладно, я по 3$ брал, как настоящий хомячелло ) Потом правда усреднился до 1,5$. Единственный плюс, на ошибках учишься
В этом-то и заелючается 6лядство хриплого. Я начал набирать позицию когда он упал более чем на 70%. Я решил, ну вот, полная коррекция состоялась, можно смело брать. А он взял и еще на 80% упал. Я усреднился, но понял, что это 6лядский скам. Поэтому при первой же возможности вышел. Считаю 0.69 за это гoвно - подарком судьбы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37183
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 897 раз.
- Подякували: 4456 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:38
Похоже, эфир, лайт и кардано со стелларом идут обновлять АТН. А биткэш, интересно, докуда сможет дойти?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1599
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|70995
|195726053
|
|
|7352
|1714298
|
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
|
|38
|50462
|
|