Додано: Сер 06 січ, 2021 17:31

Zebra написав: Zebra написав: EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить. EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить.

Брать не брать... потенциал роста там 10 как минимум. Брать не брать... потенциал роста там 10 как минимум.

Эх EOS, брал помню в 2019 году в июне 14-15 числа по 6,65 в надежде что пойдет дальше, он и пошёл, но выше 7 закрепится не сумел. Пришлось выходить на 6.8. Больше в EOS с тех пор не заходил.Кстати ходит он между счетами тоже быстро.Такой вопрос, а есть где-то сводная таблица по монетам, по тому какое общее количество монет всего может быть и сколько выпущено ( например как 21 млн в биткоине ... ) для монет с лимитом выпуска так и тех что без лимита?пс: может у EOS эмиссия большая вот и не идёт?