commintatorshik написав:Patr1ot я хrp в 2018м по 1$ накупил(немного). "Ты шо, это замена банкам, минимум по 5 будет..."
Да ладно, я по 3$ брал, как настоящий хомячелло ) Потом правда усреднился до 1,5$. Единственный плюс, на ошибках учишься
В этом-то и заелючается 6лядство хриплого. Я начал набирать позицию когда он упал более чем на 70%. Я решил, ну вот, полная коррекция состоялась, можно смело брать. А он взял и еще на 80% упал. Я усреднился, но понял, что это 6лядский скам. Поэтому при первой же возможности вышел. Считаю 0.69 за это гoвно - подарком судьбы.
commintatorshik написав:Patr1ot я хrp в 2018м по 1$ накупил(немного). "Ты шо, это замена банкам, минимум по 5 будет..."
Да ладно, я по 3$ брал, как настоящий хомячелло ) Потом правда усреднился до 1,5$. Единственный плюс, на ошибках учишься
В этом-то и заелючается 6лядство хриплого. Я начал набирать позицию когда он упал более чем на 70%. Я решил, ну вот, полная коррекция состоялась, можно смело брать. А он взял и еще на 80% упал. Я усреднился, но понял, что это 6лядский скам. Поэтому при первой же возможности вышел. Считаю 0.69 за это гoвно - подарком судьбы.
Единственное чем хорош, реально хорош, хриплый, так это скоростью перевода. Пару секунд и он уже на другом кошельке. Ну и в 17 году он очень вырос дав много иксов. Но видимо сказка дважды не повторится. Хотя еще не вечер..
Zebra написав:EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить.
Брать не брать... потенциал роста там 10 как минимум.
Эх EOS, брал помню в 2019 году в июне 14-15 числа по 6,65 в надежде что пойдет дальше, он и пошёл, но выше 7 закрепится не сумел. Пришлось выходить на 6.8. Больше в EOS с тех пор не заходил.
Кстати ходит он между счетами тоже быстро.
Такой вопрос, а есть где-то сводная таблица по монетам, по тому какое общее количество монет всего может быть и сколько выпущено ( например как 21 млн в биткоине ... ) для монет с лимитом выпуска так и тех что без лимита?
andrein написав:Минфин США, а точнее, Управление контролера денежного обращения или OCC, разрешило использование ПУБЛИЧНЫХ блокчейнов (например ETHEREUM) и стейблкоинов (например $USDC) банками, как системой SWIFT, ACH и FEDWire.
Теперь национальные банки и федеральные сберегательные ассоциации могут использовать публичные блокчейны и стейблкоины для расчетов от имени клиентов. Кроме того, американские банки теперь смогут и выпускать собственные стейблкоины. Таким образом, публичные блокчейны приравниваются к системе SWIFT, сети переводов FedWire и другим.
Это, кстати, сильная новость. Стэйблы в правовом поле, с аудитом и реальным обеспечением, могут задвинуть Свифт, который неудобный/тормознутый/дорогой пережиток эпохи факсов и телетайпов.