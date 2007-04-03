RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2166216721682169

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 183
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:40

  jimmie написав:Такой вопрос, а есть где-то сводная таблица по монетам, по тому какое общее количество монет всего может быть и сколько выпущено ( например как 21 млн в биткоине ... ) для монет с лимитом выпуска так и тех что без лимита?


пс: может у EOS эмиссия большая вот и не идёт?

На известном ресурсе coinmarketcap указано максимальное количество.

По EOS по данным coinmarketcap проторговка всегда была как у монет из топ-5 и топ-10, потому я предполагаю, что монету кто-то сливает из тех кто ее покупал на предпродаже. Значит интерес есть, но цена удерживается лимитным продавцом.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9533
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:00

Дед 36250 на новостях из США
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9004
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1738 раз.
Подякували: 3916 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:25

  xio13 написав:
  flyman написав:
  xio13 написав: нужно было и сейчас держать БИТКОИН, а не слушать клоунов-риелторов.

в мене тришки ріпла наразі, спекульнув і за останній тиждень на 10% маю більше в перерахунку на USD, але там мізер, ще навіть затрати на майнінг не повернуті повністю.
Але там трохи кріпти, трохи віртуального долара, для гри на біржі.
На мою думку, скоро криптошизікам прийдеться побачити звиклі 3Куе за ВТС і 200 уе за ефір.


Рипл мусор, как и другие альты. Я тебе говорю только за биткоин, который уже в этом году перешагнет цену в 100000$ . Это лучше золота и фиата. Я днровскосюму трибеке говорил при 8000$ за бтс, продавать шлако круши и брать бтс. Он может последовал совету, так как пропал с этой ветки. Так что делайте выводы.


карбо из 0.035$ дорожала до 0.084$.

5млн$ вложи, взлетит в 50 раз. А бетховину надо 150млрд$
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 22.12.16
Подякував: 317 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:27

Цена Karbo (KRB)
$0.07026
8.71%

0.00000195 BTC

0.00005929 ETH


20% за 2 дня!
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 22.12.16
Подякував: 317 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:29

Дай Бох! Карбо в 50 раз подорожает.

Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 22.12.16
Подякував: 317 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47

  ishvara написав:Похоже, эфир, лайт и кардано со стелларом идут обновлять АТН. А биткэш, интересно, докуда сможет дойти?


Кардано по Вашему идет на 1.5$ что ли?? С будующей капитализацией в 45-50млрд?? Не круто ли?? Сегодняшние 0.34+ за пару дней и так просто сказка,монета в топ-6 вышла.

  Zebra написав:
  Zebra написав:EOS наверное сами создатели превратили в стейблкоин, как только его цена допрыгивает до $3, начинают лить.

Брать не брать... потенциал роста там 10 как минимум.


Неудачник прошлого года,может стать лидером этого.Я лично в позиции холда по нему...Уже не знаю даже,что там по средней цене вышло...10 не знаю,но на 4.6-5.2 можно будет брать первые тейки,до 8.5-8.8$ он должен сходить.Верю.И это будет как всегда-неожиданно.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Комрады, ну че, мы еще ждем отката на 20? Или брать по чем дают?
airmax78
 
Повідомлень: 37191
З нами з: 25.10.12
Подякував: 897 раз.
Подякували: 4456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:01

  airmax78 написав:Комрады, ну че, мы еще ждем отката на 20? Или брать по чем дают?


я не вижу смысла брать биток, потому что при падении битка, можно хаработать в другом активе, до 40.000% годовых.

я предлагал поспорить на 50$-150$ что до Марта будет меньше 30
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 22.12.16
Подякував: 317 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:05

  airmax78 написав:Комрады, ну че, мы еще ждем отката на 20? Или брать по чем дают?


Брать???Странный вопрос.Ну,берите,если хотите истории XRP-2.0 Никогда не понимал человеческое фомо.Ну не взял вовремя-залез на забор и ждешь коррекции.Взял-продал раньше времени порой-ну и х... с ним.Все равно заработал.Лучше + любой,чем минус.Порой лучше сохранить,чем стремно гипотетически преумножить.Вы не видите как рынок перегрет и какой Эверест на графике за последний месяц-без лестницы не залезть и голова кружится от высоты.Кто Вам доктор?Руки чешутся-купите.Инвестором биткоина быть почетно.А вдруг и правда его тыщ. на 50-60 свозят?!

Я вообще не пойму,на кой уй он нужен этот биткоин,если альта из первых трех десятков могут легко нарисовать Х за пару дней-тот же Стеллар и Кардано свежайший пример.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:08

airmax78

давай поспорим? Засцал? :)

сколько денег ты хочешь купить в битке? на пиво хватит?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 22.12.16
Подякував: 317 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2166216721682169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly, proftpd66 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7103, 7104, 7105
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71042 195736621
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 23:37
matroSkin
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1714497
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.