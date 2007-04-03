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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:15
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Чет 07 січ, 2021 00:32
zРадио написав:
Дед 36250 на новостях из США
Чего-то больше на эти новости ничего не реагирует. Фонда растет, доллар стоит, золото, вообще, падает.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 00:38
proftpd66 написав:airmax78
давай поспорим? Засцал?
сколько денег ты хочешь купить в битке? на пиво хватит?
Я не уверен, что у тебя есть 50 баксов.
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airmax78
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Додано: Чет 07 січ, 2021 00:46
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
давай поспорим? Засцал?
сколько денег ты хочешь купить в битке? на пиво хватит?
Я не уверен, что у тебя есть 50 баксов.
Пускай Зрадио будет крупье?
скидывай ему 50$ и я скину 50$. Только нужно условие огласить.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Чет 07 січ, 2021 01:07
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
давай поспорим? Засцал?
сколько денег ты хочешь купить в битке? на пиво хватит?
Я не уверен, что у тебя есть 50 баксов.
я лидер группы среди товароупотребителей и Founder новой криптовалюты:https://eightwasps.tk/viewtopic.php?id=17792https://eightwasps.tk/viewtopic.php?pid=154197#p154197
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Чет 07 січ, 2021 01:18
боже, что за шизик у нас в разделе завелся, всю ветку засоряет.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 01:35
airmax78 написав:
Комрады, ну че, мы еще ждем отката на 20? Или брать по чем дают?
Решил прелесть с модными МОПами сбросить?
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