RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2167216821692170

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 183
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:15

У меня нет руля:

https://youtu.be/aWhRXnnETQo?t=31
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4097
З нами з: 22.12.16
Подякував: 317 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:32

  zРадио написав:Дед 36250 на новостях из США

Чего-то больше на эти новости ничего не реагирует. Фонда растет, доллар стоит, золото, вообще, падает.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21991
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:38

  proftpd66 написав:airmax78

давай поспорим? Засцал? :)

сколько денег ты хочешь купить в битке? на пиво хватит?

Я не уверен, что у тебя есть 50 баксов.
airmax78
 
Повідомлень: 37192
З нами з: 25.10.12
Подякував: 897 раз.
Подякували: 4456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 00:46

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

давай поспорим? Засцал? :)

сколько денег ты хочешь купить в битке? на пиво хватит?

Я не уверен, что у тебя есть 50 баксов.


Пускай Зрадио будет крупье? :)

скидывай ему 50$ и я скину 50$. Только нужно условие огласить.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4097
З нами з: 22.12.16
Подякував: 317 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:07

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

давай поспорим? Засцал? :)

сколько денег ты хочешь купить в битке? на пиво хватит?

Я не уверен, что у тебя есть 50 баксов.


я лидер группы среди товароупотребителей и Founder новой криптовалюты:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 07 січ, 2021 02:51, всього редагувалось 2 разів.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4097
З нами з: 22.12.16
Подякував: 317 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:18

боже, что за шизик у нас в разделе завелся, всю ветку засоряет.
spacemachine
 
Повідомлень: 69
З нами з: 27.06.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:35

  airmax78 написав:Комрады, ну че, мы еще ждем отката на 20? Или брать по чем дают?


Решил прелесть с модными МОПами сбросить?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9005
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1738 раз.
Подякували: 3918 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:56

37000 т. биток, неделю назад 28 000, это какой-то нонсенс.., сегодня поймал движение в лонг днем с 34400 до 35400,думал это финиш ,но оно оказывается нет,прямо хочется коррекции до 15 т,чтоб ликвидаций лонгистов было на несколько млрд. )),перевел весь свой биток в юсдт по 35400,оказалось поторопился.
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 13.02.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 04:20

втарил альты позавчера, присматривался давно еще к xvg, но очканул его брать, как и стеллар, когда увидел 20% рост. вчера смотрел на snt, но тоже передумал, обидно. вообще непонятно, как эта гавнина выстрелила на 100%. что кстати думаете про xvg? максимально плохая монетка, но так симпатично дешево стоит, даже сейчас. и рост ее подает надежды на хоть какое-то будущее, типа не dead coin, у нее там "новость" 11 января, наверное очередное партнерство уровня порнхаб, как в 2018
spacemachine
 
Повідомлень: 69
З нами з: 27.06.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2167216821692170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7103, 7104, 7105
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71043 195739319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 04:37
Амвросий
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1714612
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50469
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.