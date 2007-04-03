|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:15
У меня нет руля:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:32
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:38
Додано: Чет 07 січ, 2021 00:46
Пускай Зрадио будет крупье?
скидывай ему 50$ и я скину 50$. Только нужно условие огласить.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 01:07
я лидер группы среди товароупотребителей и Founder новой криптовалюты:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 07 січ, 2021 02:51, всього редагувалось 2 разів.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 01:35
Додано: Чет 07 січ, 2021 01:56
37000 т. биток, неделю назад 28 000, это какой-то нонсенс.., сегодня поймал движение в лонг днем с 34400 до 35400,думал это финиш ,но оно оказывается нет,прямо хочется коррекции до 15 т,чтоб ликвидаций лонгистов было на несколько млрд. )),перевел весь свой биток в юсдт по 35400,оказалось поторопился.
Додано: Чет 07 січ, 2021 04:20
втарил альты позавчера, присматривался давно еще к xvg, но очканул его брать, как и стеллар, когда увидел 20% рост. вчера смотрел на snt, но тоже передумал, обидно. вообще непонятно, как эта гавнина выстрелила на 100%. что кстати думаете про xvg? максимально плохая монетка, но так симпатично дешево стоит, даже сейчас. и рост ее подает надежды на хоть какое-то будущее, типа не dead coin, у нее там "новость" 11 января, наверное очередное партнерство уровня порнхаб, как в 2018
Додано: Чет 07 січ, 2021 08:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
1 Биткоин = 1 млн грн
1 сатоши = 1 копейка
Зараз переглядають цей форум: Zebra, Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|