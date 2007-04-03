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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2169217021712172>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 183
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Грустно, комрады, что мы снова про#бали свой шанс сказочно разбогатеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:17

  spacemachine написав:боже, что за шизик у нас в разделе завелся, всю ветку засоряет.

это хозяин системы
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:33

Рипл давай родной, покажи новые хаи, мы в тебя верим :)
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:39

airmax78
Кто верил в крипту тот в плюсе, кто кричал скам, тот наблюдает со стороны. Думаю большинству здесь было понятно что биток когда нибудь пробьет 20к. Но никто не думал что так быстро. Хотя фактически повторяет предыдущие циклы - 3 года длится падение, а следующий период новые хаи. 8)
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:48

  Patr1ot написав:airmax78
Кто верил в крипту тот в плюсе, кто кричал скам, тот наблюдает со стороны. Думаю большинству здесь было понятно что биток когда нибудь пробьет 20к. Но никто не думал что так быстро. Хотя фактически повторяет предыдущие циклы - 3 года длится падение, а следующий период новые хаи. 8)

В марте после кратного падения за пару месяцев до халвинга было всё очевидно. Но тогда никто не верил в иксы от исторического максимума.
И картинки были и анализ роста после предыдущих халвингов...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:19

  Vint написав:
  Patr1ot написав:airmax78
Кто верил в крипту тот в плюсе, кто кричал скам, тот наблюдает со стороны. Думаю большинству здесь было понятно что биток когда нибудь пробьет 20к. Но никто не думал что так быстро. Хотя фактически повторяет предыдущие циклы - 3 года длится падение, а следующий период новые хаи. 8)

В марте после кратного падения за пару месяцев до халвинга было всё очевидно. Но тогда никто не верил в иксы от исторического максимума.
И картинки были и анализ роста после предыдущих халвингов...

100% Все было настолько очевидно, что когда я робко начал набирать позицию на 27К здесь только ленивый с меня не поржал. В т.ч. из числа адептов крипты.
И при следующем халвинге все будет настолько же очевидно и закончится +/- также. Вот это действительно очевидно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:23

airmax78 все было настолько очевидно, что вы ждали команды на форуме - "брать". Фомо классика - где все очевидное находится в постфактум поле.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:30

  airmax78 написав:
  Vint написав:
  Patr1ot написав:airmax78
Кто верил в крипту тот в плюсе, кто кричал скам, тот наблюдает со стороны. Думаю большинству здесь было понятно что биток когда нибудь пробьет 20к. Но никто не думал что так быстро. Хотя фактически повторяет предыдущие циклы - 3 года длится падение, а следующий период новые хаи. 8)

В марте после кратного падения за пару месяцев до халвинга было всё очевидно. Но тогда никто не верил в иксы от исторического максимума.
И картинки были и анализ роста после предыдущих халвингов...

100% Все было настолько очевидно, что когда я робко начал набирать позицию на 27К здесь только ленивый с меня не поржал. В т.ч. из числа адептов крипты.
И при следующем халвинге все будет настолько же очевидно и закончится +/- также. Вот это действительно очевидно.

Да, тогда я совершил ошибку - решил что покупать по 7к - это уже дорого.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:39

Сколько стонов. Это обыкновенная финансовая пирамида, просто ее накручивали большие дядьки, но сейчас власть меняется, трампон, похоже, уже на днях будет в тюрьме. Так что придется вспоминать, что говорили морганы - настоящие деньги - это золото, все остальное - долговые расписки. А еще хуже, когда эти долговые расписки написаны непонятно кем и не имеют подписи.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:45

  Aviq написав:airmax78 все было настолько очевидно, что вы ждали команды на форуме - "брать". Фомо классика - где все очевидное находится в постфактум поле.

Фомо классика начнется в районе нового пика. А сейчас это было запрыгивание в последний вагон уходящего поезда. Все настолько "очевидно", что вы этого еще не поняли.
airmax78
 
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