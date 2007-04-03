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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 09:01
Грустно, комрады, что мы снова про#бали свой шанс сказочно разбогатеть.
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airmax78
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Додано: Чет 07 січ, 2021 09:17
spacemachine написав:
боже, что за шизик у нас в разделе завелся, всю ветку засоряет.
это хозяин системы
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Мизантрóп
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Додано: Чет 07 січ, 2021 09:33
Рипл давай родной, покажи новые хаи, мы в тебя верим
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Patr1ot
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Додано: Чет 07 січ, 2021 09:39
airmax78
Кто верил в крипту тот в плюсе, кто кричал скам, тот наблюдает со стороны. Думаю большинству здесь было понятно что биток когда нибудь пробьет 20к. Но никто не думал что так быстро. Хотя фактически повторяет предыдущие циклы - 3 года длится падение, а следующий период новые хаи.
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Patr1ot
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Додано: Чет 07 січ, 2021 09:48
Patr1ot написав:airmax78
Кто верил в крипту тот в плюсе, кто кричал скам, тот наблюдает со стороны. Думаю большинству здесь было понятно что биток когда нибудь пробьет 20к. Но никто не думал что так быстро. Хотя фактически повторяет предыдущие циклы - 3 года длится падение, а следующий период новые хаи.
В марте после кратного падения за пару месяцев до халвинга было всё очевидно. Но тогда никто не верил в иксы от исторического максимума.
И картинки были и анализ роста после предыдущих халвингов...
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Vint
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:19
Vint написав: Patr1ot написав:airmax78
Кто верил в крипту тот в плюсе, кто кричал скам, тот наблюдает со стороны. Думаю большинству здесь было понятно что биток когда нибудь пробьет 20к. Но никто не думал что так быстро. Хотя фактически повторяет предыдущие циклы - 3 года длится падение, а следующий период новые хаи.
В марте после кратного падения за пару месяцев до халвинга было всё очевидно. Но тогда никто не верил в иксы от исторического максимума.
И картинки были и анализ роста после предыдущих халвингов...
100% Все было настолько очевидно, что когда я робко начал набирать позицию на 27К здесь только ленивый с меня не поржал. В т.ч. из числа адептов крипты.
И при следующем халвинге все будет настолько же очевидно и закончится +/- также. Вот это действительно очевидно.
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airmax78
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:23
airmax78 все было настолько очевидно, что вы ждали команды на форуме - "брать". Фомо классика - где все очевидное находится в постфактум поле.
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Aviq
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:30
airmax78 написав: Vint написав: Patr1ot написав:airmax78
Кто верил в крипту тот в плюсе, кто кричал скам, тот наблюдает со стороны. Думаю большинству здесь было понятно что биток когда нибудь пробьет 20к. Но никто не думал что так быстро. Хотя фактически повторяет предыдущие циклы - 3 года длится падение, а следующий период новые хаи.
В марте после кратного падения за пару месяцев до халвинга было всё очевидно. Но тогда никто не верил в иксы от исторического максимума.
И картинки были и анализ роста после предыдущих халвингов...
100% Все было настолько очевидно, что когда я робко начал набирать позицию на 27К здесь только ленивый с меня не поржал. В т.ч. из числа адептов крипты.
И при следующем халвинге все будет настолько же очевидно и закончится +/- также. Вот это действительно очевидно.
Да, тогда я совершил ошибку - решил что покупать по 7к - это уже дорого.
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Vint
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:39
Сколько стонов. Это обыкновенная финансовая пирамида, просто ее накручивали большие дядьки, но сейчас власть меняется, трампон, похоже, уже на днях будет в тюрьме. Так что придется вспоминать, что говорили морганы - настоящие деньги - это золото, все остальное - долговые расписки. А еще хуже, когда эти долговые расписки написаны непонятно кем и не имеют подписи.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:45
Aviq написав:airmax78
все было настолько очевидно, что вы ждали команды на форуме - "брать". Фомо классика - где все очевидное находится в постфактум поле.
Фомо классика начнется в районе нового пика. А сейчас это было запрыгивание в последний вагон уходящего поезда. Все настолько "очевидно", что вы этого еще не поняли.
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airmax78
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