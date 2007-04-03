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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2169217021712172

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 183
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:48

  hxbbgaf написав:Сколько стонов. Это обыкновенная финансовая пирамида, просто ее накручивали большие дядьки, но сейчас власть меняется, трампон, похоже, уже на днях будет в тюрьме. Так что придется вспоминать, что говорили морганы - настоящие деньги - это золото, все остальное - долговые расписки. А еще хуже, когда эти долговые расписки написаны непонятно кем и не имеют подписи.

Еще продолжат накручивать. Можем до 40 легко сходить уже в этом месяце.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Валяється в заначці 1 BTC. З подивом помічаю що спокійніше почував себе при курсі 5000 ніж зараз при 37000. Думки раніше - лежить собі і хай, пропаде - невеликі гроші. Зараз - блін, може продати все доки не пізно і забути про крипто.
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:33

andriykulyk76 если есть разумные идеи как использовать свободные средства, то конечно продавайте, ну или фиксируйте часть.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:34

А кто что думает по поводу Эфира классик? Сходит он когда-нибудь хотя бы на 10$?
ishvara
 
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  #<1 ... 2169217021712172
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