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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:48
hxbbgaf написав:
Сколько стонов. Это обыкновенная финансовая пирамида, просто ее накручивали
большие дядьки, но сейчас власть меняется, трампон, похоже, уже на днях будет в тюрьме. Так что придется вспоминать, что говорили морганы - настоящие деньги - это золото, все остальное - долговые расписки. А еще хуже, когда эти долговые расписки написаны непонятно кем и не имеют подписи.
Еще продолжат накручивать. Можем до 40 легко сходить уже в этом месяце.
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ishvara
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:17
Валяється в заначці 1 BTC. З подивом помічаю що спокійніше почував себе при курсі 5000 ніж зараз при 37000. Думки раніше - лежить собі і хай, пропаде - невеликі гроші. Зараз - блін, може продати все доки не пізно і забути про крипто.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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andriykulyk76
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:33
andriykulyk76 если есть разумные идеи как использовать свободные средства, то конечно продавайте, ну или фиксируйте часть.
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Aviq
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:34
А кто что думает по поводу Эфира классик? Сходит он когда-нибудь хотя бы на 10$?
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ishvara
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Додано: Чет 07 січ, 2021 12:48
airmax78 написав:
00% Все было настолько очевидно, что когда я робко начал набирать позицию на 27К здесь только ленивый с меня не поржал. В т.ч. из числа адептов крипты.
Я с вас не ржал, а писал что будет 40-45 еще 3-го числа.))
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Kriptogedon
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Додано: Чет 07 січ, 2021 13:04
ishvara написав: hxbbgaf написав:
Сколько стонов. Это обыкновенная финансовая пирамида, просто ее накручивали
большие дядьки, но сейчас власть меняется, трампон, похоже, уже на днях будет в тюрьме. Так что придется вспоминать, что говорили морганы - настоящие деньги - это золото, все остальное - долговые расписки. А еще хуже, когда эти долговые расписки написаны непонятно кем и не имеют подписи.
Еще продолжат накручивать. Можем до 40 легко сходить уже в этом месяце.
А можем и до нуля.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 07 січ, 2021 13:10
The total value of all cryptocurrencies has surpassed $1 trillion for the first time ever
, with bitcoin leading the charge.
як то кажуть там де перший, там і другий буде
трілліончик
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greenozon
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Додано: Чет 07 січ, 2021 13:31
greenozon написав:
The total value of all cryptocurrencies has surpassed $1 trillion for the first time ever
, with bitcoin leading the charge.
як то кажуть там де перший, там і другий буде
трілліончик
Мавродики тоже когда-то стоили ого-го.
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hxbbgaf
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