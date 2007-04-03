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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2170217121722173

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 183
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:09

Вот и прошла сигнальная транза 0,0001 - смена тренда.
Думаю на выходных полетим вниз.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:50

  airmax78 написав:Грустно, комрады, что мы снова про#бали свой шанс сказочно разбогатеть.


Из 33 до 37 ты много заработаешь?

Я сделал бизнес, в кризис в год зарабатываю 2к-4к в год , полностью пассивный.

Если биток обвалился , у меня будет бизнес продолжать работать. А тебе надо будет ждать 3-7 лет пока биток возобновит рост.

Я мог бы купит битка очень много по 11к. Но не купил.

Все таки почему нельзя купить дешёвые активы перед обвалом битка ???
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:53

Если рипл объявил банкротств, то крипта будет продолжать работать? Так , как, децентрализируемая. ? Или владельцев заставят продать свои монеты ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01

  airmax78 написав:Грустно, комрады, что мы снова про#бали свой шанс сказочно разбогатеть.


Ты тупишь или притворяешься?

Карбо из 0.033 до 0.078 выстреливали .

Если кто-то 5млн$ занесет , рост в 50-150 раз!
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:05

  proftpd66 написав:

Я сделал бизнес, в кризис в год зарабатываю 2к-4к в год , полностью пассивный.


Я конечно извиняюсь, но это много? В месяц как бы нормально, но в год..

А по крипте, у кого какое мнение, когда обвал и дойдем ли до 50к?
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:19

  Patr1ot написав:
  proftpd66 написав:

Я сделал бизнес, в кризис в год зарабатываю 2к-4к в год , полностью пассивный.


Я конечно извиняюсь, но это много? В месяц как бы нормально, но в год..

А по крипте, у кого какое мнение, когда обвал и дойдем ли до 50к?


Я написал не полностью, а коротко.
Подробно:
за 4 месяца 2500 из 16к
Это 15% . В годовых, это 12*15=180%

Из 12 месяцев , только 4 месяца дают 2-4к.
=≠=====================≠=
==============

Если взять историю. Биток может обвалился ?
Он был 14к в 2017.

Многие говорили что будет 100к в 2017. Но ушел на 10 и на 7 .

Если сейчас купить на 22 или на 33? Есть риск что надо будет ждать 3-12 лет на возобновление роста ?

Даже, если купит по 20, потом курс будет 50. А потом если будет валится, то спред будет большой . И продать его можно будет по 22.

Все же может обвалился ?

Я могу купит токо часть , а я не могу купит на весь свой капитал . Верно ?


Если я не могу купить сейчас биток на весь свой капитал , то какой в нем смысл ?
Управление рисками!! Я не могу купить много риска за весь свой капитал.


Если хотите , давайте я куплю сейчас за 1к биток и если курс будет 70к, то я тебе и Максу подарю по 200$? Чисто для мороженого. Все равно Макс не хочет спорит на 50$.
Если обвалился биток, то буду ждать 2032 год :)

Или давайте посмотрим на 50$ что курс будет до Марта меньше 30к?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 07 січ, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:24

  Patr1ot написав:
  proftpd66 написав:

Я сделал бизнес, в кризис в год зарабатываю 2к-4к в год , полностью пассивный.


Я конечно извиняюсь, но это много? В месяц как бы нормально, но в год..

А по крипте, у кого какое мнение, когда обвал и дойдем ли до 50к?

До 50к без вариантов. Я думаю: как быстро мы до 100К дойдем.
airmax78
 
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