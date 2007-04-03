Вот и прошла сигнальная транза 0,0001 - смена тренда.
Думаю на выходных полетим вниз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:09
Вот и прошла сигнальная транза 0,0001 - смена тренда.
Думаю на выходных полетим вниз.
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:50
Из 33 до 37 ты много заработаешь?
Я сделал бизнес, в кризис в год зарабатываю 2к-4к в год , полностью пассивный.
Если биток обвалился , у меня будет бизнес продолжать работать. А тебе надо будет ждать 3-7 лет пока биток возобновит рост.
Я мог бы купит битка очень много по 11к. Но не купил.
Все таки почему нельзя купить дешёвые активы перед обвалом битка ???
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:53
Если рипл объявил банкротств, то крипта будет продолжать работать? Так , как, децентрализируемая. ? Или владельцев заставят продать свои монеты ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:01
Ты тупишь или притворяешься?
Карбо из 0.033 до 0.078 выстреливали .
Если кто-то 5млн$ занесет , рост в 50-150 раз!
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:05
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:19
Я написал не полностью, а коротко.
Подробно:
за 4 месяца 2500 из 16к
Это 15% . В годовых, это 12*15=180%
Из 12 месяцев , только 4 месяца дают 2-4к.
=≠=====================≠=
==============
Если взять историю. Биток может обвалился ?
Он был 14к в 2017.
Многие говорили что будет 100к в 2017. Но ушел на 10 и на 7 .
Если сейчас купить на 22 или на 33? Есть риск что надо будет ждать 3-12 лет на возобновление роста ?
Даже, если купит по 20, потом курс будет 50. А потом если будет валится, то спред будет большой . И продать его можно будет по 22.
Все же может обвалился ?
Я могу купит токо часть , а я не могу купит на весь свой капитал . Верно ?
Если я не могу купить сейчас биток на весь свой капитал , то какой в нем смысл ?
Управление рисками!! Я не могу купить много риска за весь свой капитал.
Если хотите , давайте я куплю сейчас за 1к биток и если курс будет 70к, то я тебе и Максу подарю по 200$? Чисто для мороженого. Все равно Макс не хочет спорит на 50$.
Если обвалился биток, то буду ждать 2032 год
Или давайте посмотрим на 50$ что курс будет до Марта меньше 30к?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 07 січ, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:24
До 50к без вариантов. Я думаю: как быстро мы до 100К дойдем.
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