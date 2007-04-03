Додано: Чет 07 січ, 2021 15:19

Patr1ot написав: proftpd66 написав:



Я сделал бизнес, в кризис в год зарабатываю 2к-4к в год , полностью пассивный.

Я сделал бизнес, в кризис в год зарабатываю 2к-4к в год , полностью пассивный.



Я конечно извиняюсь, но это много? В месяц как бы нормально, но в год..



А по крипте, у кого какое мнение, когда обвал и дойдем ли до 50к? Я конечно извиняюсь, но это много? В месяц как бы нормально, но в год..А по крипте, у кого какое мнение, когда обвал и дойдем ли до 50к?



Если я не могу купить сейчас биток на весь свой капитал , то какой в нем смысл ?

Управление рисками!! Я не могу купить много риска за весь свой капитал.



Я написал не полностью, а коротко.Подробно:за 4 месяца 2500 из 16кЭто 15% . В годовых, это 12*15=180%Из 12 месяцев , только 4 месяца дают 2-4к.=≠=====================≠===============Если взять историю. Биток может обвалился ?Он был 14к в 2017.Многие говорили что будет 100к в 2017. Но ушел на 10 и на 7 .Если сейчас купить на 22 или на 33? Есть риск что надо будет ждать 3-12 лет на возобновление роста ?Даже, если купит по 20, потом курс будет 50. А потом если будет валится, то спред будет большой . И продать его можно будет по 22.Все же может обвалился ?Я могу купит токо часть , а я не могу купит на весь свой капитал . Верно ?Если хотите , давайте я куплю сейчас за 1к биток и если курс будет 70к, то я тебе и Максу подарю по 200$? Чисто для мороженого. Все равно Макс не хочет спорит на 50$.Если обвалился биток, то буду ждать 2032 годИли давайте посмотрим на 50$ что курс будет до Марта меньше 30к?