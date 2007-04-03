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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2172217321742175>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 183
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:44

Patr1ot


Вы не ответили про риск.

Если смысл сейчас купит на весь капитал по 37 и потом обвал м потом ждать 20-40 лет на возобновление по роста?

Если ФРС подкинет свинью, будет дефляция как в 1980х, но в 1970х были инфляция и печать .

Если будет дефляция 1980х то надо будет ждать возобновление роста 10-20 лет.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:47

proftpd66

Риски чего?
Ждите обвала, берите когда рынок красный и все новости кричат о том что биткоин обнуляется. Идите против толпы.

ФРС, фундаментал и т.д. Ничего это не играет роли по моему мнению относительно роста и падения крипты. Новости по крипте проплачиваются. Есть фазы накопления, есть халвинг, есть ограниченная эмиссия. И есть хомяки которые ждут когда их побреют
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:51

  Patr1ot написав:proftpd66

Риски чего?
Ждите обвала, берите когда рынок красный и все новости кричат о том что биткоин обнуляется. Идите против толпы.

ФРС, фундаментал и т.д. Ничего это не играет роли по моему мнению на рост и падение крипты. Есть фазы накопления, есть халвинг, есть ограниченная эмиссия. И есть хомяки которые ждут когда их побреют



Риск - того про что я написал.

Почему Бетховен не дорожал в 2019?
Компании давали прибыль .
И из битка все ушли в канабис.


Пока писал , у меня появилась мысль что может падло таки полнятся на 150к. :mrgreen: :mrgreen:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:55

  proftpd66 написав:
  Patr1ot написав:proftpd66


Почему Бетховен не дорожал в 2019?
Компании давали прибыль .


Ну так логично же, чтобы на низах у хомяков вытрусить все монетки, которые они покупали по 19-20к. В этом и есть смысл этих горок. Если Вы зарабатываете на рынке крипты, значит у кого то денег становится меньше. А если теряете, значит на вас кто-то зарабатывает
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:59

  Patr1ot написав:
  proftpd66 написав:
  Patr1ot написав:proftpd66


Почему Бетховен не дорожал в 2019?
Компании давали прибыль .


Ну так логично же, чтобы на низах у хомяков вытрусить все монетки, которые они покупали по 19-20к. В этом и есть смысл этих горок. Если Вы зарабатываете на рынке крипты, значит у кого то денег становится меньше. А если теряете, значит на вас кто-то зарабатывает


Что скажет Макс в свою защиту ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 07 січ, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:03

airmax78

Давай ты меня убедишь купить биток 37 и я тебе скину 500 $, если курс будет 70к?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:10

  proftpd66 написав:
  Patr1ot написав:
  proftpd66 написав:


Ну так логично же, чтобы на низах у хомяков вытрусить все монетки, которые они покупали по 19-20к. В этом и есть смысл этих горок. Если Вы зарабатываете на рынке крипты, значит у кого то денег становится меньше. А если теряете, значит на вас кто-то зарабатывает


Что скажет Макс в свою защиту ? :mrgreen:



Тебе дают последнее слово. :lol:


У меня нет руля:

https://youtu.be/aWhRXnnETQo?t=31
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:15

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:21

greenozon

В гривну больше не будете вкладывать? Тем более в срочный депозит?
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:21




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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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