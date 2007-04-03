Риски чего? Ждите обвала, берите когда рынок красный и все новости кричат о том что биткоин обнуляется. Идите против толпы.
ФРС, фундаментал и т.д. Ничего это не играет роли по моему мнению относительно роста и падения крипты. Новости по крипте проплачиваются. Есть фазы накопления, есть халвинг, есть ограниченная эмиссия. И есть хомяки которые ждут когда их побреют
Почему Бетховен не дорожал в 2019? Компании давали прибыль .
Ну так логично же, чтобы на низах у хомяков вытрусить все монетки, которые они покупали по 19-20к. В этом и есть смысл этих горок. Если Вы зарабатываете на рынке крипты, значит у кого то денег становится меньше. А если теряете, значит на вас кто-то зарабатывает
Почему Бетховен не дорожал в 2019? Компании давали прибыль .
Ну так логично же, чтобы на низах у хомяков вытрусить все монетки, которые они покупали по 19-20к. В этом и есть смысл этих горок. Если Вы зарабатываете на рынке крипты, значит у кого то денег становится меньше. А если теряете, значит на вас кто-то зарабатывает
Что скажет Макс в свою защиту ?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 07 січ, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Ну так логично же, чтобы на низах у хомяков вытрусить все монетки, которые они покупали по 19-20к. В этом и есть смысл этих горок. Если Вы зарабатываете на рынке крипты, значит у кого то денег становится меньше. А если теряете, значит на вас кто-то зарабатывает