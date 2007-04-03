Какие акции для добычи битка растут , кроме, Nvidia?
Добыча идёт видео картами ?
Какие есть ещё ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:55
Какие акции для добычи битка растут , кроме, Nvidia?
Добыча идёт видео картами ?
Какие есть ещё ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:10
Куда все пропали?
Я плачу 500$, если .....
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:47
Вон чувак известный,как там его...Знаю что 007 какой то там Джо..,или уй его знает как...Короче пацан 20млн заработал на шортах в марте,на обвале,а мае или июне того же года-был ликвидирован на Бинансе кажись,по своим шортам...Потому что шортил биток с 7К и на 9+ его вынесли..Он тоже тогда написал что стоимость биткоина пипец как раздута и дорого мол стоит и...удалил свой аккаунт с Твиттера..Чтобы он сказал сейчас??? Так что не Вы один ошибку совершали и совершили..Это банальные меры предосторожности и здравого смысла,который напрочь отсутствует сейчас.Остались на рынке самые отбитые и отмороженные на всю голову,кроме тех естественно,кто покупал ниже 7-9тыс...Те тупо ржут с последних.Ну по альтам как всегда,можно в ...овне поколупаться и что нибудь выбрать.Они все рано или поздно стреляют-тут главное точка входа и усидчивость с нормальными нервами.
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Индекс страха и жадности уже месяц колбасится на максимальных значениях вокруг 90,а коррекций нормальных(пугающих) все нет.Индикатор можно покрасить в зеленый цвет и выбросить в траву,чтоб никто не нашел.Можно на него вообще не смотреть...А то многие ссылаются на него..и что?? А ничего!Пальцем в небо.Ну жадные хомяки и что?? Ну должна быть коррекция по всем значениям,но не обязана.
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:09
заявки на покупку битка увеличились с ~6млн грн о 7.6млн.
1.6млн грн наши покупают.
карбо с 30к грн до 45к увеличились желающие
думаю продать по 0.069 купленное по 0.056?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:19
0.069 от 0.056 = 18.84% за 10 дней
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:23
если будет 120к, то многие будут проверятся на ЗППП
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 18:24
Ну,не послезавтра...но в течении недели-10 дней-очень даже похоже.Сегодня как раз сигнальная транза нарисовалась.Повезут потолок пробивать,в последний и решительный забег.Готовьтесь! Альты тоже ключ на старт,хотя они и так уже стартанули.
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