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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2172217321742175

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:55

Какие акции для добычи битка растут , кроме, Nvidia?

Добыча идёт видео картами ?
Какие есть ещё ?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:10

Куда все пропали?

Я плачу 500$, если .....
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:47

  Vint написав:Да, тогда я совершил ошибку - решил что покупать по 7к - это уже дорого.


Вон чувак известный,как там его...Знаю что 007 какой то там Джо..,или уй его знает как...Короче пацан 20млн заработал на шортах в марте,на обвале,а мае или июне того же года-был ликвидирован на Бинансе кажись,по своим шортам...Потому что шортил биток с 7К и на 9+ его вынесли..Он тоже тогда написал что стоимость биткоина пипец как раздута и дорого мол стоит и...удалил свой аккаунт с Твиттера..Чтобы он сказал сейчас??? Так что не Вы один ошибку совершали и совершили..Это банальные меры предосторожности и здравого смысла,который напрочь отсутствует сейчас.Остались на рынке самые отбитые и отмороженные на всю голову,кроме тех естественно,кто покупал ниже 7-9тыс...Те тупо ржут с последних.Ну по альтам как всегда,можно в ...овне поколупаться и что нибудь выбрать.Они все рано или поздно стреляют-тут главное точка входа и усидчивость с нормальными нервами.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Индекс страха и жадности уже месяц колбасится на максимальных значениях вокруг 90,а коррекций нормальных(пугающих) все нет.Индикатор можно покрасить в зеленый цвет и выбросить в траву,чтоб никто не нашел.Можно на него вообще не смотреть...А то многие ссылаются на него..и что?? А ничего!Пальцем в небо.Ну жадные хомяки и что?? Ну должна быть коррекция по всем значениям,но не обязана.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:57

39,вчера было 35 это просто дичь, послезавтра 50 ))
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:09

https://btc-trade.com.ua/

заявки на покупку битка увеличились с ~6млн грн о 7.6млн.

1.6млн грн наши покупают.


карбо с 30к грн до 45к увеличились желающие

думаю продать по 0.069 купленное по 0.056?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:19

0.069 от 0.056 = 18.84% за 10 дней
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:23

  osafly написав:
  Vint написав:Да, тогда я совершил ошибку - решил что покупать по 7к - это уже дорого.


Вон чувак известный,как там его...Знаю что 007 какой то там Джо..,или уй его знает как...Короче пацан 20млн заработал на шортах в марте,на обвале,а мае или июне того же года-был ликвидирован на Бинансе кажись,по своим шортам...Потому что шортил биток с 7К и на 9+ его вынесли..Он тоже тогда написал что стоимость биткоина пипец как раздута и дорого мол стоит и...удалил свой аккаунт с Твиттера..Чтобы он сказал сейчас??? Так что не Вы один ошибку совершали и совершили..Это банальные меры предосторожности и здравого смысла,который напрочь отсутствует сейчас.Остались на рынке самые отбитые и отмороженные на всю голову,кроме тех естественно,кто покупал ниже 7-9тыс...Те тупо ржут с последних.Ну по альтам как всегда,можно в ...овне поколупаться и что нибудь выбрать.Они все рано или поздно стреляют-тут главное точка входа и усидчивость с нормальными нервами.


если будет 120к, то многие будут проверятся на ЗППП
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:24

  Ruslan2453 написав:39,вчера было 35 это просто дичь, послезавтра 50 ))


Ну,не послезавтра...но в течении недели-10 дней-очень даже похоже.Сегодня как раз сигнальная транза нарисовалась.Повезут потолок пробивать,в последний и решительный забег.Готовьтесь! Альты тоже ключ на старт,хотя они и так уже стартанули.
osafly
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