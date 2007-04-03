Додано: Чет 07 січ, 2021 17:47

Vint написав: Да, тогда я совершил ошибку - решил что покупать по 7к - это уже дорого. Да, тогда я совершил ошибку - решил что покупать по 7к - это уже дорого.

Вон чувак известный,как там его...Знаю что 007 какой то там Джо..,или уй его знает как...Короче пацан 20млн заработал на шортах в марте,на обвале,а мае или июне того же года-был ликвидирован на Бинансе кажись,по своим шортам...Потому что шортил биток с 7К и на 9+ его вынесли..Он тоже тогда написал что стоимость биткоина пипец как раздута и дорого мол стоит и...удалил свой аккаунт с Твиттера..Чтобы он сказал сейчас??? Так что не Вы один ошибку совершали и совершили..Это банальные меры предосторожности и здравого смысла,который напрочь отсутствует сейчас.Остались на рынке самые отбитые и отмороженные на всю голову,кроме тех естественно,кто покупал ниже 7-9тыс...Те тупо ржут с последних.Ну по альтам как всегда,можно в ...овне поколупаться и что нибудь выбрать.Они все рано или поздно стреляют-тут главное точка входа и усидчивость с нормальными нервами.