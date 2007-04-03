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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2174217521762177>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:35

  OptiX написав:Помню Зебра писал 35-36к потолок, 40к не будет. А уже 39,4к.
Будет столько, пока народ не перестанет рисовать себе мифические максимумы. Но я на заборе, это какой то сюр... Но обидно же.


сейчас брать есть смысл по 39? может коррекция будет до 33 хотя бы?
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:39

  OptiX написав:Помню Зебра писал 35-36к потолок, 40к не будет. А уже 39,4к.
Будет столько, пока народ не перестанет рисовать себе мифические максимумы. Но я на заборе, это какой то сюр... Но обидно же.



альты брать сейчас? карбо по 0.07. Я взял по 0.057 = 20%

вдруг рванет сейчас? :?:
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:42

  proftpd66 написав:
  Patr1ot написав:
  proftpd66 написав:

Я сделал бизнес, в кризис в год зарабатываю 2к-4к в год , полностью пассивный.


Я конечно извиняюсь, но это много? В месяц как бы нормально, но в год..

А по крипте, у кого какое мнение, когда обвал и дойдем ли до 50к?


Я написал не полностью, а коротко.
Подробно:
за 4 месяца 2500 из 16к
Это 15% . В годовых, это 12*15=180%

Из 12 месяцев , только 4 месяца дают 2-4к.
=≠=====================≠=
==============

Если взять историю. Биток может обвалился ?
Он был 14к в 2017.

Многие говорили что будет 100к в 2017. Но ушел на 10 и на 7 .

Если сейчас купить на 22 или на 33? Есть риск что надо будет ждать 3-12 лет на возобновление роста ?

Даже, если купит по 20, потом курс будет 50. А потом если будет валится, то спред будет большой . И продать его можно будет по 22.

Все же может обвалился ?

Я могу купит токо часть , а я не могу купит на весь свой капитал . Верно ?


Если я не могу купить сейчас биток на весь свой капитал , то какой в нем смысл ?
Управление рисками!! Я не могу купить много риска за весь свой капитал.


Если хотите , давайте я куплю сейчас за 1к биток и если курс будет 70к, то я тебе и Максу подарю по 200$? Чисто для мороженого. Все равно Макс не хочет спорит на 50$.
Если обвалился биток, то буду ждать 2032 год :)

Или давайте посмотрим на 50$ что курс будет до Марта меньше 30к?


я много писал, но ответа не получил.

если никто не ответил, то значит, что все согласны? :mrgreen:
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:02

  proftpd66 написав:сейчас брать есть смысл по 39? может коррекция будет до 33 хотя бы?

В 2018-19 корекция была примерно в 6X (падало с 19 до 3 с копейками).
Если сейчас пик, то вполне может упасть до 7-8. Если пик позже и выше - то меньше. Но десять вниз думаю еще пробьет
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:04

  greenozon написав:ATH!!

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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:06

знайшов гімн біткоїна!

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:mrgreen:

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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:11

greenozon

ты открыл срочный депозит в гривне?

создай справку у психиатра что у тебя биткоин-мания и чтобы депозит разорвали через болезнь :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:12

зелиард
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:13

Пора в последений автобус?

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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:18

  proftpd66 написав:Пора в последений автобус?

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