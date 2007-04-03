Я сделал бизнес, в кризис в год зарабатываю 2к-4к в год , полностью пассивный.
Я конечно извиняюсь, но это много? В месяц как бы нормально, но в год..
А по крипте, у кого какое мнение, когда обвал и дойдем ли до 50к?
Я написал не полностью, а коротко. Подробно: за 4 месяца 2500 из 16к Это 15% . В годовых, это 12*15=180%
Из 12 месяцев , только 4 месяца дают 2-4к. =≠=====================≠= ==============
Если взять историю. Биток может обвалился ? Он был 14к в 2017.
Многие говорили что будет 100к в 2017. Но ушел на 10 и на 7 .
Если сейчас купить на 22 или на 33? Есть риск что надо будет ждать 3-12 лет на возобновление роста ?
Даже, если купит по 20, потом курс будет 50. А потом если будет валится, то спред будет большой . И продать его можно будет по 22.
Все же может обвалился ?
Я могу купит токо часть , а я не могу купит на весь свой капитал . Верно ?
Если я не могу купить сейчас биток на весь свой капитал , то какой в нем смысл ? Управление рисками!! Я не могу купить много риска за весь свой капитал.
Если хотите , давайте я куплю сейчас за 1к биток и если курс будет 70к, то я тебе и Максу подарю по 200$? Чисто для мороженого. Все равно Макс не хочет спорит на 50$. Если обвалился биток, то буду ждать 2032 год
Или давайте посмотрим на 50$ что курс будет до Марта меньше 30к?
я много писал, но ответа не получил.
если никто не ответил, то значит, что все согласны?
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