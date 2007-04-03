RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21762177217821792180>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:08

proftpd66
На бычьем рынке всё растет, хоть карбованец хоть другой щиткованец.
И что Вы за него так топите, с разработчиками дружите?
Никто в здравом уме такое покупать не будет.. :roll:
Patr1ot
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.03.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:09

  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:
  Kriptogedon написав:не делайте из ветки порнографию


пока еще нету порнографии, будет 150к - обещаю

150к вряд ли, но 50к вполне могут нарисовать. Хомяки нынче буйные. Где они были, когда дед весной на 4к сходил?


Продавали купленные по 18, 19 и 20 и пообещали больше не иметь дела с криптой.
Но их место занимают не обстрелянные хомки
Patr1ot
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.03.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:13

індикатор RSI вопить про перекупленість, колеги!!!

http://prntscr.com/wifq08
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10523
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

40к
10х с марта
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9536
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:14

  Patr1ot написав:proftpd66
На бычьем рынке всё растет, хоть карбованец хоть другой щиткованец.
И что Вы за него так топите, с разработчиками дружите?
Никто в здравом уме такое покупать не будет.. :roll:


мы еще новую запустили, но остановили ее :)

после куника-19 хотим сделать PROOF OF BURN.

хз - что это.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4138
З нами з: 22.12.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:15

  Zebra написав:40к
10х с марта


А по альтам что думаете? Ваше мнение, рипл вырастет выше 1$ до 22 февраля? И будут ли новые хаи по алькоинам
Patr1ot
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.03.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ранком докупив ефір і біток- вечером шок. Це вже як піраміда...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1430
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:23

занимаем стратегическую позицию
Зображення
Aviq
 
Повідомлень: 44
З нами з: 03.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:28

  Ethereum написав:Ранком докупив ефір і біток- вечером шок. Це вже як піраміда...


продавайте!!!
+15% за день
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10523
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:29

  Patr1ot написав:
  Zebra написав:40к
10х с марта


А по альтам что думаете? Ваше мнение, рипл вырастет выше 1$ до 22 февраля? И будут ли новые хаи по алькоинам

Я думаю, что не стоит вообще тут ловить рыбу сейчас.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9536
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 21762177217821792180>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hariton, Patr1ot, vovan_prm і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7109, 7110, 7111
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71105 195758509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 21:34
vovan_prm
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1714986
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50474
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.