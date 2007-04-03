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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:08
proftpd66
На бычьем рынке всё растет, хоть карбованец хоть другой щиткованец.
И что Вы за него так топите, с разработчиками дружите?
Никто в здравом уме такое покупать не будет..
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:09
phantom_systems написав: proftpd66 написав: Kriptogedon написав:
не делайте из ветки порнографию
пока еще нету порнографии, будет 150к - обещаю
150к вряд ли, но 50к вполне могут нарисовать. Хомяки нынче буйные. Где они были, когда дед весной на 4к сходил?
Продавали купленные по 18, 19 и 20 и пообещали больше не иметь дела с криптой.
Но их место занимают не обстрелянные хомки
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:13
індикатор RSI вопить
про перекупленість, колеги!!!http://prntscr.com/wifq08
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:13
40к
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:14
Patr1ot написав:proftpd66
На бычьем рынке всё растет, хоть карбованец хоть другой щиткованец.
И что Вы за него так топите, с разработчиками дружите?
Никто в здравом уме такое покупать не будет..
мы еще новую запустили, но остановили ее
после куника-19 хотим сделать PROOF OF BURN.
хз - что это.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:15
Zebra написав:
40к
10х с марта
А по альтам что думаете? Ваше мнение, рипл вырастет выше 1$ до 22 февраля? И будут ли новые хаи по алькоинам
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Patr1ot
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:16
Ранком докупив ефір і біток- вечером шок. Це вже як піраміда...
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:23
занимаем стратегическую позицию
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:28
Ethereum написав:
Ранком докупив ефір і біток- вечером шок. Це вже як піраміда...
продавайте!!!
+15% за день
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:29
Patr1ot написав: Zebra написав:
40к
10х с марта
А по альтам что думаете? Ваше мнение, рипл вырастет выше 1$ до 22 февраля? И будут ли новые хаи по алькоинам
Я думаю, что не стоит вообще тут ловить рыбу сейчас.
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Zebra
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