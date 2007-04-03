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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2177217821792180

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:56

  phantom_systems написав:Пробитие 40к и вынос лонгистов


еще равно, может быть ложный вынос лонгистов, сейчас опять 38
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:58

Такие коррекции откупаются на раз два, идёт мамонтом на Эверест
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:01

медленно идет, сейчас может оборваться
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:05

Вынос выкупят и снова на 40к бросятся как на амбразуру ДОТа
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

после первой волны вторая и третья в нагрузку бесплатно))
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Народ, посоветуйте сервис если есть такое, чтоб по достижению некого уровня приходило уведомление в вайбер или слак/ТГ. Я допустим для себя определил психологические уровни слива/откупа, но просто по уровням не хочу ставить ордера, а хочу перед операцией посмотреть динамику происходящего, по типу свериться отвечает ли оно моей картине мира в моем понимании
Diego
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

купивший рипл по 0.32 решил выйти по 0.26, рассчитывая что буду откупаться по 0.23-0.24. Но он пошел на 0.37. Опомнившись, опять запрыгнул в 0.33 с надеждой выйти на 0.37, а он гад в 0.29 упал.. Итого пока ни..плохой такой слив котлеты.
Кто то тут торгует интрадей?
Diego
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:34

Diego
Как показала практика, лучше всего купить и держать.
Скальпинг это для избранных со стальными нервами
Patr1ot
 
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