еще равно, может быть ложный вынос лонгистов, сейчас опять 38
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:56
еще равно, может быть ложный вынос лонгистов, сейчас опять 38
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:58
Такие коррекции откупаются на раз два, идёт мамонтом на Эверест
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:01
медленно идет, сейчас может оборваться
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
после первой волны вторая и третья в нагрузку бесплатно))
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Народ, посоветуйте сервис если есть такое, чтоб по достижению некого уровня приходило уведомление в вайбер или слак/ТГ. Я допустим для себя определил психологические уровни слива/откупа, но просто по уровням не хочу ставить ордера, а хочу перед операцией посмотреть динамику происходящего, по типу свериться отвечает ли оно моей картине мира в моем понимании
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
купивший рипл по 0.32 решил выйти по 0.26, рассчитывая что буду откупаться по 0.23-0.24. Но он пошел на 0.37. Опомнившись, опять запрыгнул в 0.33 с надеждой выйти на 0.37, а он гад в 0.29 упал.. Итого пока ни..плохой такой слив котлеты.
Кто то тут торгует интрадей?
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:34
Diego
Как показала практика, лучше всего купить и держать.
Скальпинг это для избранных со стальными нервами
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