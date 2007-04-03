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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:29
Diego написав:
купивший рипл по 0.32 решил выйти по 0.26, рассчитывая что буду откупаться по 0.23-0.24. Но он пошел на 0.37. Опомнившись, опять запрыгнул в 0.33 с надеждой выйти на 0.37, а он гад в 0.29 упал.. Итого пока ни..плохой такой слив котлеты.
Кто то тут торгует интрадей?
Интрадей не торгуется тыцанием на кнопки. Ловятся моменты перекупленности, перепроданности и вход по тренду.
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Zebra
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