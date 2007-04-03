|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:29
Diego написав:
купивший рипл по 0.32 решил выйти по 0.26, рассчитывая что буду откупаться по 0.23-0.24. Но он пошел на 0.37. Опомнившись, опять запрыгнул в 0.33 с надеждой выйти на 0.37, а он гад в 0.29 упал.. Итого пока ни..плохой такой слив котлеты.
Кто то тут торгует интрадей?
Интрадей не торгуется тыцанием на кнопки. Ловятся моменты перекупленности, перепроданности и вход по тренду.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9539
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1226 раз.
- Подякували: 1690 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:37
чуется ж***?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:49
andrein написав:
Есть сигнал на смену тренда, но пока нет заградительных комиссий за транзу. Ждём.
Это в какую сторону?? Вроде "одиниця" всегда показывала на рост,а семерки на падение..Рости должны.Я так понял из утренней транзы-это на продолжение тренда-Рост!
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 793
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:24
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 998
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|71117
|195762498
|
П'ят 08 січ, 2021 00:27
yama
|
|7352
|1715049
|
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
|
|38
|50475
|
|