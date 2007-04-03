RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2176217721782179>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:29

  Diego написав:купивший рипл по 0.32 решил выйти по 0.26, рассчитывая что буду откупаться по 0.23-0.24. Но он пошел на 0.37. Опомнившись, опять запрыгнул в 0.33 с надеждой выйти на 0.37, а он гад в 0.29 упал.. Итого пока ни..плохой такой слив котлеты.
Кто то тут торгует интрадей?

Интрадей не торгуется тыцанием на кнопки. Ловятся моменты перекупленности, перепроданности и вход по тренду.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9539
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:46

  proftpd66 написав:я много писал, но ответа не получил.

если никто не ответил, то значит, что все согласны? :mrgreen:


osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:49

  andrein написав:Есть сигнал на смену тренда, но пока нет заградительных комиссий за транзу. Ждём.


Это в какую сторону?? Вроде "одиниця" всегда показывала на рост,а семерки на падение..Рости должны.Я так понял из утренней транзы-это на продолжение тренда-Рост!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:24

andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:12

  Diego написав:купивший рипл по 0.32 решил выйти по 0.26, рассчитывая что буду откупаться по 0.23-0.24. Но он пошел на 0.37. Опомнившись, опять запрыгнул в 0.33 с надеждой выйти на 0.37, а он гад в 0.29 упал.. Итого пока ни..плохой такой слив котлеты.
Кто то тут торгует интрадей?


Витаха
 
Повідомлень: 237
З нами з: 11.10.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:31

Уже даже бакс растет ко всему. Пора битку складываться сразу раза в 3.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21998
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:20

  hxbbgaf написав:Уже даже бакс растет ко всему. Пора битку складываться сразу раза в 3.

Для начала пусть альта свои хаи превысит. Не зря же 3 года ждали
Patr1ot
 
Повідомлень: 88
З нами з: 22.03.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:20

The total value of all cryptocurrencies has surpassed $1 trillion for the first time ever, with bitcoin leading the charge.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10529
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:26

Финская таможня выставила на продажу биткойны арестованные в 2017 году у оператора даркнета Valhalla.
Они в свое время стоили $700 000, а теперь $76 млн.

молодці, фіни, що тут скажеш!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10529
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:28

  hxbbgaf написав:Уже даже бакс растет ко всему. Пора битку складываться сразу раза в 3.


Послушал биткоин вас и полетел на 41500 :mrgreen: Давайт так, коррекции роста - это нормально, и странно, что их нет. Можно даже сказать, что это неполезно для здорового роста, поскольку позиции нужно разгружать.

Но на каждой странице форума какать о том, что биткоин и доллар - дерьмо, а золото - конфетка, совсем необязательно. Есть сильные аргументы против - высказывайтесь. А мантрить - это тупо
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9012
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1739 раз.
Подякували: 3912 раз.
 
Профіль
13
6
3
  #<1 ... 2176217721782179>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7106, 7107, 7108
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71072 195773792
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 13:53
Ethereum
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1715239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50478
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.