|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:29
Diego написав:
купивший рипл по 0.32 решил выйти по 0.26, рассчитывая что буду откупаться по 0.23-0.24. Но он пошел на 0.37. Опомнившись, опять запрыгнул в 0.33 с надеждой выйти на 0.37, а он гад в 0.29 упал.. Итого пока ни..плохой такой слив котлеты.
Кто то тут торгует интрадей?
Интрадей не торгуется тыцанием на кнопки. Ловятся моменты перекупленности, перепроданности и вход по тренду.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9539
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1226 раз.
- Подякували: 1690 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:49
andrein написав:
Есть сигнал на смену тренда, но пока нет заградительных комиссий за транзу. Ждём.
Это в какую сторону?? Вроде "одиниця" всегда показывала на рост,а семерки на падение..Рости должны.Я так понял из утренней транзы-это на продолжение тренда-Рост!
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 793
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:24
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1000
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:12
Diego написав:
купивший рипл по 0.32 решил выйти по 0.26, рассчитывая что буду откупаться по 0.23-0.24. Но он пошел на 0.37. Опомнившись, опять запрыгнул в 0.33 с надеждой выйти на 0.37, а он гад в 0.29 упал.. Итого пока ни..плохой такой слив котлеты.
Кто то тут торгует интрадей?
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:31
Уже даже бакс растет ко всему. Пора битку складываться сразу раза в 3.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21998
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1607 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:20
hxbbgaf написав:
Уже даже бакс растет ко всему. Пора битку складываться сразу раза в 3.
Для начала пусть альта свои хаи превысит. Не зря же 3 года ждали
-
Patr1ot
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:20
The total value of all cryptocurrencies has surpassed $1 trillion for the first time ever, with bitcoin leading the charge.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:26
Финская таможня выставила на продажу биткойны арестованные в 2017 году у оператора даркнета Valhalla.
Они в свое время стоили $700 000, а теперь $76 млн.
молодці, фіни, що тут скажеш!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:28
hxbbgaf написав:
Уже даже бакс растет ко всему. Пора битку складываться сразу раза в 3.
Послушал биткоин вас и полетел на 41500
Давайт так, коррекции роста - это нормально, и странно, что их нет. Можно даже сказать, что это неполезно для здорового роста, поскольку позиции нужно разгружать.
Но на каждой странице форума какать о том, что биткоин и доллар - дерьмо, а золото - конфетка, совсем необязательно. Есть сильные аргументы против - высказывайтесь. А мантрить - это тупо
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 9012
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1739 раз.
- Подякували: 3912 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|71072
|195773792
|
|
|7352
|1715239
|
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
|
|38
|50478
|
|