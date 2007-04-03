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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:33
По-моему, аргументы не нужны, сравнивая реальный товар и финансовую пирамиду, которая нигде не применяется.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:44
Биткоин - это не пирамида. Пузырь - да, вероятно. Но если вы не понимаете разницы, на ветке криптовалют вам делать нечего.
Что касается применения - консервативность мышления зачастую убивает. На цифровые фотокамеры и тачскрин-смартфоны тоже тюкали. Кодак и Нокия дотюкались.
Любые технологии проходят сперва стадию принятия, где уровень скептицизма зашкаливает. "Умные деньги" заходят в них рано, "глупые" - оплачивают выход "умным". Вы чьих будете?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:07
За 2 дня появилось 200 тыс. новых биткоин-кошельков с балансом и это радует - это реальные бабки хомяков. Майдан в Капитолии положительно повлиял на крипту.
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