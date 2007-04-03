hxbbgaf написав:Уже даже бакс растет ко всему. Пора битку складываться сразу раза в 3.
Послушал биткоин вас и полетел на 41500 Давайт так, коррекции роста - это нормально, и странно, что их нет. Можно даже сказать, что это неполезно для здорового роста, поскольку позиции нужно разгружать.
Но на каждой странице форума какать о том, что биткоин и доллар - дерьмо, а золото - конфетка, совсем необязательно. Есть сильные аргументы против - высказывайтесь. А мантрить - это тупо
zРадио написав:Биткоин - это не пирамида. Пузырь - да, вероятно.
удивительно, что после десяти лет существования крипты приходится объяснять такие вещи. Я уже писал, что на одном крупнейшем Ай-Ти форуме за слово "пирамида" в отношении битка дают бан. Что бы не позорили. НО видимо пока не начнут давать в морду - ситуация не изменится.))
airmax78 написав:Следующая остановка 50К. Уже и 30К уровень о котором остается только мечтать.
Чем выше вырастем, тем больнее будет падать. А по факту на наших глазах происходит нечто немыслимое. Как на рыбалке, закинули наживку (завтра будет дороже) и ловят рыбу. С битком всё ясно, что он идет штурмовать 50к. Но меня вот интересуют альты. После падения биткоина они тоже нащупают дно, либо начнут расти.
zРадио написав:Биткоин - это не пирамида. Пузырь - да, вероятно.
удивительно, что после десяти лет существования крипты приходится объяснять такие вещи. Я уже писал, что на одном крупнейшем Ай-Ти форуме за слово "пирамида" в отношении битка дают бан. Что бы не позорили. НО видимо пока не начнут давать в морду - ситуация не изменится.))
Когда то ракушки тоже были в цене у островных племен. Что человек считает ценным, то и является платежным средством. Биткоин явно не пирамида, и похоже что не пузырь, так как если он начнет падать, то найдутся люди в любом случае которые его будут держать, даже когда его цена будет 1 цент или ниже. А если толпа откупает и в их глазах это материальный денежный актив, то падение замедляется. Всё зависит от степени интеграции криптовалюты в нашу жизнь.
Востаннє редагувалось Patr1ot в П'ят 08 січ, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.