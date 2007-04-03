RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2176217721782179

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:45

  Patr1ot написав:mongo
Зображення
Та да, а че делать))
mongo
 
Повідомлень: 21
З нами з: 15.04.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:14

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:По-моему, аргументы не нужны, сравнивая реальный товар и финансовую пирамиду, которая нигде не применяется.


Биткоин - это не пирамида. Пузырь - да, вероятно. Но если вы не понимаете разницы, на ветке криптовалют вам делать нечего.

Что касается применения - консервативность мышления зачастую убивает. На цифровые фотокамеры и тачскрин-смартфоны тоже тюкали. Кодак и Нокия дотюкались.

Любые технологии проходят сперва стадию принятия, где уровень скептицизма зашкаливает. "Умные деньги" заходят в них рано, "глупые" - оплачивают выход "умным". Вы чьих будете? :lol:

Пузырь может образовать стоимость какого-то актива - или товара, или денег, или акции какой-то компании. Товар нужен людям, он приносит пользу, ценность денег гарантирована правительствами и центробанками как и что на них можно напрямую пойти в магазин и что-то купить, акции - ну, акции компаний, которые тоже производят что-то полезное, не цифровые коды. Облигации - тоже не то. Вот и остается пирамида. Даже не пузырь.
При чем тут камеры? Камерой вы пойдете и что-то сфотографируете, а что вы сделаете с цифровым кодом? Память тренировать будете?
Если б мавродики начали покупать какие-то инвестиционные фонды, еще, возможно, и на деньги с американского печатного станка, то они бы тоже существовали и дорожали, пока они это делали бы. И если б даже когда самого Мавроди не стало, мавродики бы продолжали цениться и их бы кто-то покупал, они бы тоже не перестали от этого быть финансовой пирамидой.
Я принципиально не имею дел с финансовыми пирамидами.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21999
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:35

  mongo написав: Та да, а че делать))

Зображення
Patr1ot
 
Повідомлень: 92
З нами з: 22.03.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2176217721782179
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7106, 7107, 7108
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71076 195776900
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 17:16
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1715305
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50479
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.