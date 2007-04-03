Та да, а че делать))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:14
Пузырь может образовать стоимость какого-то актива - или товара, или денег, или акции какой-то компании. Товар нужен людям, он приносит пользу, ценность денег гарантирована правительствами и центробанками как и что на них можно напрямую пойти в магазин и что-то купить, акции - ну, акции компаний, которые тоже производят что-то полезное, не цифровые коды. Облигации - тоже не то. Вот и остается пирамида. Даже не пузырь.
При чем тут камеры? Камерой вы пойдете и что-то сфотографируете, а что вы сделаете с цифровым кодом? Память тренировать будете?
Если б мавродики начали покупать какие-то инвестиционные фонды, еще, возможно, и на деньги с американского печатного станка, то они бы тоже существовали и дорожали, пока они это делали бы. И если б даже когда самого Мавроди не стало, мавродики бы продолжали цениться и их бы кто-то покупал, они бы тоже не перестали от этого быть финансовой пирамидой.
Я принципиально не имею дел с финансовыми пирамидами.
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