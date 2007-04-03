Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:14

zРадио написав: hxbbgaf написав: По-моему, аргументы не нужны, сравнивая реальный товар и финансовую пирамиду, которая нигде не применяется. По-моему, аргументы не нужны, сравнивая реальный товар и финансовую пирамиду, которая нигде не применяется.



Биткоин - это не пирамида. Пузырь - да, вероятно. Но если вы не понимаете разницы, на ветке криптовалют вам делать нечего.



Что касается применения - консервативность мышления зачастую убивает. На цифровые фотокамеры и тачскрин-смартфоны тоже тюкали. Кодак и Нокия дотюкались.



Любые технологии проходят сперва стадию принятия, где уровень скептицизма зашкаливает. "Умные деньги" заходят в них рано, "глупые" - оплачивают выход "умным". Вы чьих будете? Биткоин - это не пирамида. Пузырь - да, вероятно. Но если вы не понимаете разницы, на ветке криптовалют вам делать нечего.Что касается применения - консервативность мышления зачастую убивает. На цифровые фотокамеры и тачскрин-смартфоны тоже тюкали. Кодак и Нокия дотюкались.Любые технологии проходят сперва стадию принятия, где уровень скептицизма зашкаливает. "Умные деньги" заходят в них рано, "глупые" - оплачивают выход "умным". Вы чьих будете?

Пузырь может образовать стоимость какого-то актива - или товара, или денег, или акции какой-то компании. Товар нужен людям, он приносит пользу, ценность денег гарантирована правительствами и центробанками как и что на них можно напрямую пойти в магазин и что-то купить, акции - ну, акции компаний, которые тоже производят что-то полезное, не цифровые коды. Облигации - тоже не то. Вот и остается пирамида. Даже не пузырь.При чем тут камеры? Камерой вы пойдете и что-то сфотографируете, а что вы сделаете с цифровым кодом? Память тренировать будете?Если б мавродики начали покупать какие-то инвестиционные фонды, еще, возможно, и на деньги с американского печатного станка, то они бы тоже существовали и дорожали, пока они это делали бы. И если б даже когда самого Мавроди не стало, мавродики бы продолжали цениться и их бы кто-то покупал, они бы тоже не перестали от этого быть финансовой пирамидой.Я принципиально не имею дел с финансовыми пирамидами.