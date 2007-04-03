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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2176217721782179

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:45

  Patr1ot написав:mongo
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Та да, а че делать))
mongo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:14

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:По-моему, аргументы не нужны, сравнивая реальный товар и финансовую пирамиду, которая нигде не применяется.


Биткоин - это не пирамида. Пузырь - да, вероятно. Но если вы не понимаете разницы, на ветке криптовалют вам делать нечего.

Что касается применения - консервативность мышления зачастую убивает. На цифровые фотокамеры и тачскрин-смартфоны тоже тюкали. Кодак и Нокия дотюкались.

Любые технологии проходят сперва стадию принятия, где уровень скептицизма зашкаливает. "Умные деньги" заходят в них рано, "глупые" - оплачивают выход "умным". Вы чьих будете? :lol:

Пузырь может образовать стоимость какого-то актива - или товара, или денег, или акции какой-то компании. Товар нужен людям, он приносит пользу, ценность денег гарантирована правительствами и центробанками как и что на них можно напрямую пойти в магазин и что-то купить, акции - ну, акции компаний, которые тоже производят что-то полезное, не цифровые коды. Облигации - тоже не то. Вот и остается пирамида. Даже не пузырь.
При чем тут камеры? Камерой вы пойдете и что-то сфотографируете, а что вы сделаете с цифровым кодом? Память тренировать будете?
Если б мавродики начали покупать какие-то инвестиционные фонды, еще, возможно, и на деньги с американского печатного станка, то они бы тоже существовали и дорожали, пока они это делали бы. И если б даже когда самого Мавроди не стало, мавродики бы продолжали цениться и их бы кто-то покупал, они бы тоже не перестали от этого быть финансовой пирамидой.
Я принципиально не имею дел с финансовыми пирамидами.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:35

  mongo написав: Та да, а че делать))

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Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:35

Киты синеют?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:56

С Нового года прилетело 2.5 млрд. новых тетеревов.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:57

  Patr1ot написав:
  airmax78 написав:Следующая остановка 50К. Уже и 30К уровень о котором остается только мечтать.


Чем выше вырастем, тем больнее будет падать.
А по факту на наших глазах происходит нечто немыслимое. Как на рыбалке, закинули наживку (завтра будет дороже) и ловят рыбу.
С битком всё ясно, что он идет штурмовать 50к. Но меня вот интересуют альты. После падения биткоина они тоже нащупают дно, либо начнут расти.

Если биткоин упадет туда, откуда начал расти в 2019м - все остальное криптог0вно +/- обнулится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:59

  andrein написав:С Нового года прилетело 2.5 млрд. новых тетеревов.

Как это было прошлый раз.
https://ain.ua/2018/01/15/chto-takoe-usdt/
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:22

  airmax78 написав:
  Аlександр написав:
  phantom_systems написав: Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.

Да уж, институционалы, как плюшкины, любят собирать всякий там хлам про запас, которому сейчас майнеры & криптокомьюнити за альты (еще худший хлам) товарный вид придают по схеме:
1. Сначала идет проПАМПовка альтов за фиат. Ведь для их роста нужно гораздо меньше фиата, нежели битка. Ну это как щепочками, бумажками угли разжигать.
2. Затем криптокомьюнити дружно переводит альты (вон они какие все красные) в биток, поддерживая его стоимость и создавая видимость роста.
3. Ну а потом заальтованный биток за фиат впаривают всем желающим, типа, смотрите, он уже вырос до $24 000 (правда, за счет альтов).
Далее криптокомьюнити быстро выходит в фиат, биток падает в 3 - 4 раза, альты в очередной раз обновляют свои исторические минимумы. И так по экспоненте.

Красивая схема. С первым этапом понятно. Со вторым вопрос - действительно ли есть те, кто обменивают биткоины на все остальное г0вно? Было бы интересно посмотреть на статистику транзакций. За что, в самом деле, покупается основная часть биткоинов?

В том числе за фиат. Т. к. альты, несмотря на все ихние дорожные карты, успехи, мало кто берет за фиат в отличии от 2017 года. А схема довольно простая:
1. Сначала, когда биток стоил $10 000 - 15 000, проПАМПили альты.

2. Затем майнеры и криптокомьюнити на свои альты покупают биток и только биток, оказывая ему рост и поддержку. Т. е. альты относительно фиата показывают небольшой рост, но по отношению к биткоину всегда в минусах.
Факт - несмотря на то, что биток вырос более, чем в 2 раза от своего предыдущего максимума, ни один альткоин до сих пор так и не обновил свою долларовую вершину. Более того, по отношению к битку, даже самые лучшие альты сейчас стоят в 2 и более раз меньше, нежели в пиковом декабре 2017-го.

3. После того, как майнеры и криптокоьюнити через биток, сольют свои альты институционалам и пр. покупателям битка за фиат, начнут фиксировать неплохую биточную прибыль, вначале уходя на $16 000 - 17 000 (или на $8000 по аналогии с 2018-м), а затем и на $8000 (или на же на $3000 по прошлым ценам). Да и время уже тоже подошло - прошел все тот же период (месяц) времени 2.5-кратного роста с $16 000 - 17 000 и до $42 000, как с $8000 и до $20 000 в 2017-м году.

Короче, отличная схема делать из воздуха деньги.
Создаешь сайт, сочиняешь многообещающий реферат с картинками красивыми, нанимаешь студентов в службу поддержки, чтобы басни рассказывали. Затем запускаешь свою крипту. Главное, старт высокий сразу взять, например 10 000 сатоши. Ведь в дальнейшем последовательно обесценивая свою крипту с 10 000 до 1 сатохи заработаешь гораздо больше, чем если изначальная цена будет всего 100 сатох.

К тому же, никто не мешает гонять биткоин между своими кошельками, привлекая средства все новых инвесторов и делая вид, что на них покупаешь битки. Например, все слышали, что некая MicroStrategy привлекала средства инвесторов для покупки битка. Но, что ей мешает, допустим, уже изначально имея 100 битков, разбросать их по 10 разным кошелькам, а затем за счет денег инвесторов их у самих себя покупать?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:30

andrein Заградительные комиссии за транзу уже есть или ещё ждём?
Dr_English
 
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