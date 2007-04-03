Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:22

airmax78 написав: Аlександр написав: phantom_systems написав: Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают. Может, действительно институционалы что-то знают и берут деда. Тогда 25к-30к легко сделают.

Да уж, институционалы, как плюшкины, любят собирать всякий там хлам про запас, которому сейчас майнеры & криптокомьюнити за альты (еще худший хлам) товарный вид придают по схеме:

1. Сначала идет проПАМПовка альтов за фиат. Ведь для их роста нужно гораздо меньше фиата, нежели битка. Ну это как щепочками, бумажками угли разжигать.

2. Затем криптокомьюнити дружно переводит альты (вон они какие все красные) в биток, поддерживая его стоимость и создавая видимость роста.

3. Ну а потом заальтованный биток за фиат впаривают всем желающим, типа, смотрите, он уже вырос до $24 000 (правда, за счет альтов).

Далее криптокомьюнити быстро выходит в фиат, биток падает в 3 - 4 раза, альты в очередной раз обновляют свои исторические минимумы. И так по экспоненте. Да уж, институционалы, как плюшкины, любят собирать всякий там хлам про запас, которому сейчас майнеры & криптокомьюнити за альты (еще худший хлам) товарный вид придают по схеме:1. Сначала идет проПАМПовка альтов за фиат. Ведь для их роста нужно гораздо меньше фиата, нежели битка. Ну это как щепочками, бумажками угли разжигать.2. Затем криптокомьюнити дружно переводит альты (вон они какие все красные) в биток, поддерживая его стоимость и создавая видимость роста.3. Ну а потом заальтованный биток за фиат впаривают всем желающим, типа, смотрите, он уже вырос до $24 000 (правда, за счет альтов).Далее криптокомьюнити быстро выходит в фиат, биток падает в 3 - 4 раза, альты в очередной раз обновляют свои исторические минимумы. И так по экспоненте.

Красивая схема. С первым этапом понятно. Со вторым вопрос - действительно ли есть те, кто обменивают биткоины на все остальное г0вно? Было бы интересно посмотреть на статистику транзакций. За что, в самом деле, покупается основная часть биткоинов? Красивая схема. С первым этапом понятно. Со вторым вопрос - действительно ли есть те, кто обменивают биткоины на все остальное г0вно? Было бы интересно посмотреть на статистику транзакций.

альты

мало кто берет за фиат

майнеры и криптокомьюнити на свои альты покупают биток и только биток, оказывая ему рост и поддержку.

майнеры и криптокоьюнити через биток, сольют свои альты институционалам и пр. покупателям битка за фиат

В том числе за фиат. Т. к., несмотря на все ихние дорожные карты, успехи,в отличии от 2017 года. А схема довольно простая:1. Сначала, когда биток стоил $10 000 - 15 000, проПАМПили альты.2. ЗатемТ. е. альты относительно фиата показывают небольшой рост, но по отношению к биткоину всегда в минусах.Факт - несмотря на то, что биток вырос более, чем в 2 раза от своего предыдущего максимума, ни один альткоин до сих пор так и не обновил свою долларовую вершину. Более того, по отношению к битку, даже самые лучшие альты сейчас стоят в 2 и более раз меньше, нежели в пиковом декабре 2017-го.3. После того, как, начнут фиксировать неплохую биточную прибыль, вначале уходя на $16 000 - 17 000 (или на $8000 по аналогии с 2018-м), а затем и на $8000 (или на же на $3000 по прошлым ценам). Да и время уже тоже подошло - прошел все тот же период (месяц) времени 2.5-кратного роста с $16 000 - 17 000 и до $42 000, как с $8000 и до $20 000 в 2017-м году.Короче, отличная схема делать из воздуха деньги.Создаешь сайт, сочиняешь многообещающий реферат с картинками красивыми, нанимаешь студентов в службу поддержки, чтобы басни рассказывали. Затем запускаешь свою крипту. Главное, старт высокий сразу взять, например 10 000 сатоши. Ведь в дальнейшем последовательно обесценивая свою крипту с 10 000 до 1 сатохи заработаешь гораздо больше, чем если изначальная цена будет всего 100 сатох.К тому же, никто не мешает гонять биткоин между своими кошельками, привлекая средства все новых инвесторов и делая вид, что на них покупаешь битки. Например, все слышали, что некая MicroStrategy привлекала средства инвесторов для покупки битка. Но, что ей мешает, допустим, уже изначально имея 100 битков, разбросать их по 10 разным кошелькам, а затем за счет денег инвесторов их у самих себя покупать?