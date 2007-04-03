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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:09
Вообще можно выкупить весь BTC за USDT, цена улетит в космос. Люди останутся с тетеревами, а биток дальше будут продавать только за реальный USD. Как вариант.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:19
Вартість транзакцій бітка росте і наближається до хаїв
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:21
Тут матмодель по бітку побудували дослідники
поводіть мишкою, по-ойкайте
ще хтось хоче продавати цифри?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:29
В январе 2018 года стоимость транзакции была более 50 $.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:37
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