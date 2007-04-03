RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2177217821792180

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:09

Вообще можно выкупить весь BTC за USDT, цена улетит в космос. Люди останутся с тетеревами, а биток дальше будут продавать только за реальный USD. Как вариант. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:19

Вартість транзакцій бітка росте і наближається до хаїв
https://ycharts.com/indicators/bitcoin_ ... year%20ago.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10534
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:21

Тут матмодель по бітку побудували дослідники

поводіть мишкою, по-ойкайте :)

http://beta.bitcoinforecast.com/indicators/plc.html

ще хтось хоче продавати цифри? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10534
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:29

  greenozon написав:Вартість транзакцій бітка росте і наближається до хаїв
https://ycharts.com/indicators/bitcoin_ ... year%20ago.

В январе 2018 года стоимость транзакции была более 50 $.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:37

  greenozon написав:Тут матмодель по бітку побудували дослідники

поводіть мишкою, по-ойкайте :)

http://beta.bitcoinforecast.com/indicators/plc.html

ще хтось хоче продавати цифри? :)



andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Битфинекс сегодня продали треть эфира на ~ $700 млн. Помню они его демонстративно по $120-$140 скупали.

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9540
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1228 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:20

  Zebra написав:Битфинекс сегодня продали треть эфира на ~ $700 млн. Помню они его демонстративно по $120-$140 скупали.
Зображення

Мабуть форум читають :roll:
Аlександр
 
Повідомлень: 3562
З нами з: 10.04.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2177217821792180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7106, 7107, 7108
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71079 195781342
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 21:58
Electron
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7352 1715389
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 10:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3657)
08.01.2021 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.