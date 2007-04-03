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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 13:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
40+ - ни у кого желания зашортить нет?
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 09 січ, 2021 16:15
А шо такое?
Последние 4ч альты стоят как вкопаные, т.е. никак не реагируют на возврат деда на 41К+
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:39
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:54
Возможно, если бы биток, как во младенчестве, стоял особняком, только вот за последнее время он вовсю глобализировался, став в одну школьную линейку с фондой, сырьем, драгметаллами, акциями и пр. фьючерсхренью. Поэтому падать будет вместе со всеми, ну разве что динамика будет разной - кто выше всех залез, тому и больше всех чемпионских вниз иксов
Ну разве что Штаты QE спецом запустят для битка.
Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:08
Рост фонды, цветметов, битка и недвиги в штатах - это и есть инфляция. Не было бы короновируса - все было бы в разы хуже.
Пока что инфляцию удается умело направлять туда, куда надо.
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