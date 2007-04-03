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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2178217921802181

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

40+ - ни у кого желания зашортить нет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:15

А шо такое?
Последние 4ч альты стоят как вкопаные, т.е. никак не реагируют на возврат деда на 41К+
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:39

  clientage написав:А шо такое?
Последние 4ч альты стоят как вкопаные, т.е. никак не реагируют на возврат деда на 41К+

Индекс доминации битка пошел вверх, могут еще больше втоптать, если биток пойдет на 44-45
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:23

Альтсезон начат. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:52

держателей бсв моно поздравить, сразу 2х пачти 8)
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:54

  andrein написав:Ситуация неординарная на крипторынке. Если хэджфонды начали играть в биткоин, то прошлые памп-дамп манипуляторов могут больше уже никогда не повториться, а волатильность очень упадет. При таких раскладах ниже 32к за биток может уже никогда и не будет.
Большим деньгам шухер такой не надо. Плавно тянуть биток вверх и иметь стабильно 10-15 % в год - мечта любого финансиста.
Пару-тройку лет такой стабильности и потом даже криптоскептики вместо обычных депозитов начнут биток прикупать. :)

Возможно, если бы биток, как во младенчестве, стоял особняком, только вот за последнее время он вовсю глобализировался, став в одну школьную линейку с фондой, сырьем, драгметаллами, акциями и пр. фьючерсхренью. Поэтому падать будет вместе со всеми, ну разве что динамика будет разной - кто выше всех залез, тому и больше всех чемпионских вниз иксов 8)

Ну разве что Штаты QE спецом запустят для битка.
Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:08

  Аlександр написав:Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается :roll:

Рост фонды, цветметов, битка и недвиги в штатах - это и есть инфляция. Не было бы короновируса - все было бы в разы хуже.
Пока что инфляцию удается умело направлять туда, куда надо. :)
andrein
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