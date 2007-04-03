Додано: Суб 09 січ, 2021 22:03

andrein написав: Аlександр написав: Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается

Рост фонды, цветметов, битка и недвиги в штатах - это и есть инфляция. Рост фонды, цветметов, битка и недвиги в штатах - это и есть инфляция.

phantom_systems написав: Аlександр написав: Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается. Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается.

Смотря в чём инфляцию считать. Себестоимость потребительской корзины из года в год снижается. Прогресс, однако. Всё же за последние 20 лет 50% набежало даже по официальным отчётам, а это чуть меньше 3% в год. Если же считать в золоте, так это от $270 до $1900, реально 600% инфляции. Хотя золото тоже дешевеет из-за добычи на уровне примерно 1,5% в год. В любом случае, если феды продолжат вытворять с монетарной базой то, что они делали в прошлом году, самое интересное ещё впереди. Смотря в чём инфляцию считать. Себестоимость потребительской корзины из года в год снижается. Прогресс, однако. Всё же за последние 20 лет 50% набежало даже по официальным отчётам, а это чуть меньше 3% в год. Если же считать в золоте, так это от $270 до $1900, реально 600% инфляции. Хотя золото тоже дешевеет из-за добычи на уровне примерно 1,5% в год. В любом случае, если феды продолжат вытворять с монетарной базой то, что они делали в прошлом году, самое интересное ещё впереди.

Ага, особенно биткаА пожалуй, это пылесосы по выкачке лишних денег.Раздало ФРС людям Трампову тысячу, те побежали тратить их по магазинам.Соответственно, у торговцев, импортеров и производителей выторг не плохой, часть можно потратить на акции и прочие фьючерсы, которые им любезно впарит ФРС, чтобы через некоторое время сделать их стоимость гораздо ниже.А если инфляция, то я даже не знаю с какого периода начать считать инфляцию бакса, например, по отношению к битку. Если с самого начала, то она уже далеко за миллион. Да уж, бедный биток, совсем распух от дефляцииЗолото тоже входит в состав потребительской корзиныЕсли бы да, то тогда тоже подорожало на ±50%, как, впрочем и все остальные фьючерсы. И тогда было бы грустно и скучно. Просто за это время у всех появился интернет, и покупать все эти фьючерсы стало гораздо доступней и проще, т. е. на порядок-другой больше людей стало участвовать. Взять хотя бы, форум финансов. Сколько людей здесь торговало битком еще пять взад лет назадКстати, с 50% потребительской инфляции тоже интересная штука получается.В 2000 году население Земли было 6 млрд чел, сейчас почти 8 млрд. Отсюда инфляция.