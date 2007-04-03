7 января Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение "Use Signal" (“используй сигнал"). Читатели приняли сообщение от самого богатого человека в мире буквально и акции малоизвестной компании Signal Advance $SIGL, выросли на 527% в четверг и еще на 91% в пятницу, поднявшись с 60 центов до 7,19 доллара.
Аlександр написав:Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается
Рост фонды, цветметов, битка и недвиги в штатах - это и есть инфляция.
Ага, особенно битка А пожалуй, это пылесосы по выкачке лишних денег. Раздало ФРС людям Трампову тысячу, те побежали тратить их по магазинам. Соответственно, у торговцев, импортеров и производителей выторг не плохой, часть можно потратить на акции и прочие фьючерсы, которые им любезно впарит ФРС, чтобы через некоторое время сделать их стоимость гораздо ниже.
А если инфляция, то я даже не знаю с какого периода начать считать инфляцию бакса, например, по отношению к битку. Если с самого начала, то она уже далеко за миллион. Да уж, бедный биток, совсем распух от дефляции
phantom_systems написав:
Аlександр написав:Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается.
Смотря в чём инфляцию считать. Себестоимость потребительской корзины из года в год снижается. Прогресс, однако. Всё же за последние 20 лет 50% набежало даже по официальным отчётам, а это чуть меньше 3% в год. Если же считать в золоте, так это от $270 до $1900, реально 600% инфляции. Хотя золото тоже дешевеет из-за добычи на уровне примерно 1,5% в год. В любом случае, если феды продолжат вытворять с монетарной базой то, что они делали в прошлом году, самое интересное ещё впереди.
Золото тоже входит в состав потребительской корзины Если бы да, то тогда тоже подорожало на ±50%, как, впрочем и все остальные фьючерсы. И тогда было бы грустно и скучно. Просто за это время у всех появился интернет, и покупать все эти фьючерсы стало гораздо доступней и проще, т. е. на порядок-другой больше людей стало участвовать. Взять хотя бы, форум финансов. Сколько людей здесь торговало битком еще пять взад лет назад Кстати, с 50% потребительской инфляции тоже интересная штука получается. В 2000 году население Земли было 6 млрд чел, сейчас почти 8 млрд. Отсюда инфляция.
Востаннє редагувалось Аlександр в Суб 09 січ, 2021 22:12, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66 написав:это данные устаревшие? как объем торгов 1к, если капитализация выроста в 20к-30к?
Кто-то меняет без биржы?
Капитализация и объём торгов имеют мало общего. Капитализация фуфлокоинов вообще имеет мало смысла. Последняя цена, умноженная на текущую эмиссию. По такой цене обычно можно слить всего ничего. 1 килобакс торгов за день = это ковыряние в песочнице.
proftpd66 написав:это данные устаревшие? как объем торгов 1к, если капитализация выроста в 20к-30к?
Кто-то меняет без биржы?
Капитализация и объём торгов имеют мало общего. Капитализация фуфлокоинов вообще имеет мало смысла. Последняя цена, умноженная на текущую эмиссию. По такой цене обычно можно слить всего ничего. 1 килобакс торгов за день = это ковыряние в песочнице.
то есть, если по чуть-чуть брать на бирже, то цена будет улетать?
> По такой цене обычно можно слить всего ничего
в каком смысле?
получается реальная капитализация около 20к-50к? если 1к торги. Но сейчас выходной!
phantom_systems написав:1 килобакс торгов за день = это ковыряние в песочнице.
но удобно спекулировать.
покупать только на бирже?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
andrein написав:7 января Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение "Use Signal" (“используй сигнал"). Читатели приняли сообщение от самого богатого человека в мире буквально и акции малоизвестной компании Signal Advance $SIGL, выросли на 527% в четверг и еще на 91% в пятницу, поднявшись с 60 центов до 7,19 доллара.