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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2179218021812182

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:31

можно ламерский вопрос?

тот есть кто в карбо разбирается?

https://coinmarketcap.com/ru/currencies/karbo/
https://www.coingecko.com/ru/%D0%9A%D1% ... 1%8B/karbo

капитализация выросла на примерно 30к-40к, в других случаях на 80к
$640,669
0.77%


Объем
24ч
$436

Объем торгов 1 081 $

это данные устаревшие? как объем торгов 1к, если капитализация выроста в 20к-30к?

Кто-то меняет без биржы?

В биржах я увидел порожняк. Я поставил 20к грн, ждать надо будет 1-2 дня. Если 2.000.000 грн поставить, то чувствую что покупать будут более месяца.

Как капитализация увеличилась на 20к$-30к$ (иногда на 80к$), если объем торгов идет очень маленький? Как купить карбо на 100к$?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:54

  proftpd66 написав: Как купить карбо на 100к$?


За такие деньги карбо наверное можно купить вместе со школьниками-разработчиками. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:58

  andrein написав:
  proftpd66 написав: Как купить карбо на 100к$?


За такие деньги карбо наверное можно купить вместе со школьниками-разработчиками. :)


капитализация горит 600к$ в 2017-2018 было 5-6млн$
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 09 січ, 2021 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:58

7 января Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение "Use Signal" (“используй сигнал"). Читатели приняли сообщение от самого богатого человека в мире буквально и акции малоизвестной компании Signal Advance $SIGL, выросли на 527% в четверг и еще на 91% в пятницу, поднявшись с 60 центов до 7,19 доллара.

Надо попросить его написать Use Bitcoin. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:03

  andrein написав:
  Аlександр написав:Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается :roll:

Рост фонды, цветметов, битка и недвиги в штатах - это и есть инфляция.

Ага, особенно битка :D
А пожалуй, это пылесосы по выкачке лишних денег.
Раздало ФРС людям Трампову тысячу, те побежали тратить их по магазинам.
Соответственно, у торговцев, импортеров и производителей выторг не плохой, часть можно потратить на акции и прочие фьючерсы, которые им любезно впарит ФРС, чтобы через некоторое время сделать их стоимость гораздо ниже.

А если инфляция, то я даже не знаю с какого периода начать считать инфляцию бакса, например, по отношению к битку. Если с самого начала, то она уже далеко за миллион. Да уж, бедный биток, совсем распух от дефляции :(
  phantom_systems написав:
  Аlександр написав:Кстати, заметил, из года в год печатают американцы доллары, без устали печатают, - а инфляции все нет и нет. То ли бумага неважная, то ли краска быстро осыпается.

Смотря в чём инфляцию считать. Себестоимость потребительской корзины из года в год снижается. Прогресс, однако. Всё же за последние 20 лет 50% набежало даже по официальным отчётам, а это чуть меньше 3% в год. Если же считать в золоте, так это от $270 до $1900, реально 600% инфляции. Хотя золото тоже дешевеет из-за добычи на уровне примерно 1,5% в год. В любом случае, если феды продолжат вытворять с монетарной базой то, что они делали в прошлом году, самое интересное ещё впереди.

Золото тоже входит в состав потребительской корзины :roll:
Если бы да, то тогда тоже подорожало на ±50%, как, впрочем и все остальные фьючерсы. И тогда было бы грустно и скучно. Просто за это время у всех появился интернет, и покупать все эти фьючерсы стало гораздо доступней и проще, т. е. на порядок-другой больше людей стало участвовать. Взять хотя бы, форум финансов. Сколько людей здесь торговало битком еще пять взад лет назад :roll:
Кстати, с 50% потребительской инфляции тоже интересная штука получается.
В 2000 году население Земли было 6 млрд чел, сейчас почти 8 млрд. Отсюда инфляция.
Востаннє редагувалось Аlександр в Суб 09 січ, 2021 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:10

  proftpd66 написав:можно ламерский вопрос?

тот есть кто в карбо разбирается?

https://coinmarketcap.com/ru/currencies/karbo/
https://www.coingecko.com/ru/%D0%9A%D1% ... 1%8B/karbo

капитализация выросла на примерно 30к-40к, в других случаях на 80к
$640,669
0.77%


Объем
24ч
$436

Объем торгов 1 081 $

это данные устаревшие? как объем торгов 1к, если капитализация выроста в 20к-30к?

Кто-то меняет без биржы?

В биржах я увидел порожняк. Я поставил 20к грн, ждать надо будет 1-2 дня. Если 2.000.000 грн поставить, то чувствую что покупать будут более месяца.

Как капитализация увеличилась на 20к$-30к$ (иногда на 80к$), если объем торгов идет очень маленький? Как купить карбо на 100к$?



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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:10

  proftpd66 написав:это данные устаревшие? как объем торгов 1к, если капитализация выроста в 20к-30к?

Кто-то меняет без биржы?

Капитализация и объём торгов имеют мало общего. Капитализация фуфлокоинов вообще имеет мало смысла. Последняя цена, умноженная на текущую эмиссию. По такой цене обычно можно слить всего ничего. 1 килобакс торгов за день = это ковыряние в песочнице.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:17

  phantom_systems написав:
  proftpd66 написав:это данные устаревшие? как объем торгов 1к, если капитализация выроста в 20к-30к?

Кто-то меняет без биржы?

Капитализация и объём торгов имеют мало общего. Капитализация фуфлокоинов вообще имеет мало смысла. Последняя цена, умноженная на текущую эмиссию. По такой цене обычно можно слить всего ничего. 1 килобакс торгов за день = это ковыряние в песочнице.


то есть, если по чуть-чуть брать на бирже, то цена будет улетать?

> По такой цене обычно можно слить всего ничего

в каком смысле?

получается реальная капитализация около 20к-50к? если 1к торги. Но сейчас выходной!


  phantom_systems написав:1 килобакс торгов за день = это ковыряние в песочнице.


но удобно спекулировать.


покупать только на бирже?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:23

  Аlександр написав:Золото тоже входит в состав потребительской корзины :roll:

Не входит, так как не является потребительским товаром. В виде ювелирки учитывается, но её доля при расчёте CPI ничтожна.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:24

  andrein написав:7 января Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение "Use Signal" (“используй сигнал"). Читатели приняли сообщение от самого богатого человека в мире буквально и акции малоизвестной компании Signal Advance $SIGL, выросли на 527% в четверг и еще на 91% в пятницу, поднявшись с 60 центов до 7,19 доллара.

Надо попросить его написать Use Bitcoin. :)

Use karbo (Elon Musk)
airmax78
 
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