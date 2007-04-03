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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 22:36
airmax78 написав: andrein написав:
7 января Илон Маск опубликовал в Twitter сообщение "Use Signal" (“используй сигнал"). Читатели приняли сообщение от самого богатого человека в мире буквально и акции малоизвестной компании Signal Advance $SIGL, выросли на 527% в четверг и еще на 91% в пятницу, поднявшись с 60 центов до 7,19 доллара.
Надо попросить его написать Use Bitcoin.
Use karbo (Elon Musk)
купи 20к карбо и напиши Илону
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Как я получал SWIFT
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Додано: Суб 09 січ, 2021 22:49
я могу написать тоже Илону
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 09 січ, 2021 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:06
proftpd66 написав:
можно ламерский вопрос?
тот есть кто в карбо разбирается?
Да отстань ты от этого карбо...На кой уй он тебе впился??Сколько можно уже эти бредни читать.Зайдешь новости или размышления чуваков почитать,тут этот со своим карбо.Альтсезон начался.Проснись!Оглянись вокруг.Почти две тысчи монет...1900 на уровне твоего карбо,купи что нибудь и не за..буй своим карбованцем.Хочешь керенки тебе продам,или могу каких покемонов нарисовать на бумаге-это тоже самое.Могу оцифрованых покемонов продать.Пикачу токен тебя устроит??
Есть лишние деньги??Добро пожаловать в клуб..Условие-дро...ть 2 раза в день.Ты выполнил сегодня??
Смотрел вчерашний ютуб от Андрея??
Ну вот!Иди выполняй,на ту дивчину с гитарой!
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:10
osafly
Илон купит карбо и я у меня будет миллиард гривен
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:14
Номер SIP
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Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:18
proftpd66 написав:osafly
Илон купит карбо и я у меня будет миллиард гривен
Илон купит карбо только в одном случае-когда его заберут в дурдом! И то он не успеет этого сделать...Почему?? Долго объяснять!
Миллиарда гривен не будет.А мазоли на ладошках будут,от желания это миллиард получить
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osafly
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:20
osafly написав: proftpd66 написав:osafly
Илон купит карбо и я у меня будет миллиард гривен
Илон купит карбо только в одном случае-когда его заберут в дурдом! И то он не успеет этого сделать...Почему?? Долго объяснять!
Миллиарда гривен не будет.А мазоли на ладошках будут,от желания это миллиард получить
я запишу видео и загружу на юутбе и куплю рекламу ютуба в Техасе за 100к$, Илон посмотрит и выложит у себя в твитере
Номер SIP
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Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
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proftpd66
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Додано: Нед 10 січ, 2021 00:20
Биткоин в боковике, зато растет криптоговно. Плохой признак, 3 года назад такое было перед общей сменой тренда на медвежий.
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Tegularius
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Додано: Нед 10 січ, 2021 00:51
Tegularius написав:
Биткоин в боковике, зато растет криптоговно. Плохой признак, 3 года назад такое было перед общей сменой тренда на медвежий.
какая реальная капитализация карбо?
я куплю сейчас карбо на 100к$, и другие спекули подхватят и курс попрет на Марс?
я хочу купить, но никто не продает по рыночной цене!
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Как я получал SWIFT
в Альфа-Банке
через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/
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proftpd66
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