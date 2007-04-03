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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2181218221832184

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:57

  proftpd66 написав:
  Tegularius написав:Биткоин в боковике, зато растет криптоговно. Плохой признак, 3 года назад такое было перед общей сменой тренда на медвежий.


какая реальная капитализация карбо?

я куплю сейчас карбо на 100к$, и другие спекули подхватят и курс попрет на Марс?

я хочу купить, но никто не продает по рыночной цене!


А это Вы на аватарке ? :D
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:59

airmax78

давай купим на пару по 50к?

ты же учился МБА?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:02

  andrein написав:
  proftpd66 написав:
  Tegularius написав:Биткоин в боковике, зато растет криптоговно. Плохой признак, 3 года назад такое было перед общей сменой тренда на медвежий.


какая реальная капитализация карбо?

я куплю сейчас карбо на 100к$, и другие спекули подхватят и курс попрет на Марс?

я хочу купить, но никто не продает по рыночной цене!


А это Вы на аватарке ? :D


я прогнозист, платиновая медаль слева.
я даю 100% гарантию. Карбо х100 будет 250млн$ капитализация
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:05

  Tegularius написав:Биткоин в боковике, зато растет криптоговно.


Биткоин такое же криптоговно, как и все остальное. Пару звонков от Компартии в Энергосбыт по месту проживания всего 5-6-ти майнинг пулов и при текущей сложности до следующего перерасчета сложности, оставшиеся майнеры найдут следующий блок года через два, а точнее в течении двух недель пустой работы они сами отключатся от сети. :D
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  proftpd66 написав:я прогнозист, платиновая медаль слева
это НЕРЖ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:14

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:я прогнозист, платиновая медаль слева
это НЕРЖ


Моя медаль

Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:18

Внимание .

Я покупал по 600$-700$
Курс рос значительно .

Если так делает, то может пойти на вверх.



Зображення
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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