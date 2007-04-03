proftpd66 написав:
какая реальная капитализация карбо?
я куплю сейчас карбо на 100к$, и другие спекули подхватят и курс попрет на Марс?
я хочу купить, но никто не продает по рыночной цене!
А это Вы на аватарке ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 00:57
А это Вы на аватарке ?
Додано: Нед 10 січ, 2021 00:59
airmax78
давай купим на пару по 50к?
ты же учился МБА?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:02
я прогнозист, платиновая медаль слева.
я даю 100% гарантию. Карбо х100 будет 250млн$ капитализация
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:05
Биткоин такое же криптоговно, как и все остальное. Пару звонков от Компартии в Энергосбыт по месту проживания всего 5-6-ти майнинг пулов и при текущей сложности до следующего перерасчета сложности, оставшиеся майнеры найдут следующий блок года через два, а точнее в течении двух недель пустой работы они сами отключатся от сети.
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:14
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:18
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
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