Diego написав:Народ, подскажите биржи/сервисы которые могут провести чардж(покупку крипты) по ГРН карте как покупку в ГРН (наш локальный шлюз), а не как перевод P2P. УкрСиб берет +1% за такие транзакции. Моно/Приват вообще лупят +4% за квазикеш. Можно в приват писать, буду благодарен. Или может ваучеров каких то набрать можно в твердой валюте...
Вы в курсе, что операция покупки обходится в 3% комсы, которую делят между собой эмитент, эквайер и система? Сделайте себе карту нормального банка с бесплатными P2P переводами.