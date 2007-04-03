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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2182218321842185

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 02:38

  Diego написав:Народ, подскажите биржи/сервисы которые могут провести чардж(покупку крипты) по ГРН карте как покупку в ГРН (наш локальный шлюз), а не как перевод P2P. УкрСиб берет +1% за такие транзакции. Моно/Приват вообще лупят +4% за квазикеш. Можно в приват писать, буду благодарен. Или может ваучеров каких то набрать можно в твердой валюте...

Вы в курсе, что операция покупки обходится в 3% комсы, которую делят между собой эмитент, эквайер и система? Сделайте себе карту нормального банка с бесплатными P2P переводами.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 02:38

  proftpd66 написав:Карбо выросло на 24% за неделю, только за мои бабки.

международные спекули следят за этим :)

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я еще купил на 152$ еще вверх

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Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:22

  Tegularius написав:Биткоин в боковике, зато растет криптоговно. Плохой признак, 3 года назад такое было перед общей сменой тренда на медвежий.

Мемпул битка разгружается.
Дамп уже рядом. Но это не точно. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:27

Всех желающих биток по 40к отоварили. Теперь отоварят ещё альтами мелкую школоту и на этом музыка закончится. :)
andrein
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