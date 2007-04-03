в 7 раз валюта рванула
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:14
osafly
в 7 раз валюта рванула
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:18
Додано: Нед 10 січ, 2021 00:13
Сделал на сайте вывод bch. Жду. Сеть висит уже час. Эти пид.ры на пампе походу ещё и асики выключили.
За криптой будущее.
Додано: Нед 10 січ, 2021 00:20
Биткоин в боковике, зато растет криптоговно. Плохой признак, 3 года назад такое было перед общей сменой тренда на медвежий.
In HODL we trust
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:05
Биткоин такое же криптоговно, как и все остальное. Пару звонков от Компартии в Энергосбыт по месту проживания всего 5-6-ти майнинг пулов и при текущей сложности до следующего перерасчета сложности, оставшиеся майнеры найдут следующий блок года через два, а точнее в течении двух недель пустой работы они сами отключатся от сети.
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Народ, подскажите биржи/сервисы которые могут провести чардж(покупку крипты) по ГРН карте как покупку в ГРН (наш локальный шлюз), а не как перевод P2P. УкрСиб берет +1% за такие транзакции. Моно/Приват вообще лупят +4% за квазикеш. Можно в приват писать, буду благодарен. Или может ваучеров каких то набрать можно в твердой валюте...
Додано: Нед 10 січ, 2021 02:38
Вы в курсе, что операция покупки обходится в 3% комсы, которую делят между собой эмитент, эквайер и система? Сделайте себе карту нормального банка с бесплатными P2P переводами.
Додано: Нед 10 січ, 2021 11:22
Додано: Нед 10 січ, 2021 11:27
Всех желающих биток по 40к отоварили. Теперь отоварят ещё альтами мелкую школоту и на этом музыка закончится.
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:50
На btc-trade.com.ua можно в кредит купить, только там внимательно выбрать опцию, потому что может 4% снять.
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