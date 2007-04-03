Додано: Нед 10 січ, 2021 18:13

EOS это вообще какой то пи...ц на колесах...Падла,3 раз уже стучит снизу в 3.9 и не может его пробить,так мало того что не может,еще и епнулся на 30% на ровном месте просто на 4-х часовике..Как только он его пробьет,эту черту-запомните это сообщение,он полетит вверх с космической скоростью!Ничего не пойму,то ли это собирание ликвидности таким образом и вытряхивание из монеты балласта перед скорым полетом на луну,то ли не знаю,как это назвать.Наторговали 3 капы по нему за сутки...Бешенная ликвидность-9млрд...И такое вот.

ZEC кто нибудь закрывал?? Я закрываю часть в диапазонах 94-100 прям сейчас...Остальное пока будем смотреть...Пойдет на 106,115 и 125?? 15 числа делистинг на Битрекс и могут устроить "типа обеспокоенность выраженную в кратковременном падении цены" Может как прошлый раз-камнем рухнет..Буду опять жалеть что все не слил на 100...Но альтсезон по ходу,в разгаре и самом начале,судя по доминации.