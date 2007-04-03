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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2181218221832184

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 184
1) дно вже було пройдено
30%
56
2) не нижче 3500
13%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:00

  Patr1ot написав:
  DmitryK написав:чего то какой то короткий альтсезон получился ...
что делать с закупленым по 2.5 эосом?лить по чем дают? я в него верил (

Я уже так протупил с эфиром. Когда продал по цене 490. Буду держать эос до конца, он когда то и до 17$ доходил... Обнулится и фиг с ним.. А поднять можно нормально

пока биток ок 40к шанс есть. есои полетит вниз, будет наш еос обнуляться (
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:36

DmitryK
Как в рулетке, делайте ставки..
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не совсем, завтра ключевой день. если выкупят просадку битка, альты еще будут расти
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Думаю EOS сливает какой то крупный ранний инвестор.
Разработчики Block.one собрали $4 млрд в хоте ICO.
Сумашедшие деньги за воздух по сути. Любая контора в Украине на аутсорсе за лимон баксов такую же блокчейн-систему сделала.
Маркетинг рулит.
Влошенцы это поздно поняли, и теперь пытаются вернуть свое.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:10

-3% за день вообще не просадка, объёмы слива небольшие. Дед ещё вернётся на 40к, вот 50к под вопросом, киты начали выходить.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

EOS это вообще какой то пи...ц на колесах...Падла,3 раз уже стучит снизу в 3.9 и не может его пробить,так мало того что не может,еще и епнулся на 30% на ровном месте просто на 4-х часовике..Как только он его пробьет,эту черту-запомните это сообщение,он полетит вверх с космической скоростью!Ничего не пойму,то ли это собирание ликвидности таким образом и вытряхивание из монеты балласта перед скорым полетом на луну,то ли не знаю,как это назвать.Наторговали 3 капы по нему за сутки...Бешенная ликвидность-9млрд...И такое вот.
ZEC кто нибудь закрывал?? Я закрываю часть в диапазонах 94-100 прям сейчас...Остальное пока будем смотреть...Пойдет на 106,115 и 125?? 15 числа делистинг на Битрекс и могут устроить "типа обеспокоенность выраженную в кратковременном падении цены" Может как прошлый раз-камнем рухнет..Буду опять жалеть что все не слил на 100...Но альтсезон по ходу,в разгаре и самом начале,судя по доминации.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:36

ну, понятно что маркетинг. у еос вообще весь код открытый, как и у много кого еще. все дело как раз в маркетинге)
окей спасибо, попробуем подождать пробития 3.9...если вдруг конечно будет такое
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:40

  osafly написав:ZEC кто нибудь закрывал?? Я закрываю часть в диапазонах 94-100 прям сейчас...Остальное пока будем смотреть...Пойдет на 106,115 и 125?? 15 числа делистинг на Битрекс и могут устроить "типа обеспокоенность выраженную в кратковременном падении цены" Может как прошлый раз-камнем рухнет..Буду опять жалеть что все не слил на 100...Но альтсезон по ходу,в разгаре и самом начале,судя по доминации.

20% закрыл, остальное выше 100. Бодро стартанул, потенциально может монеру догнать, но может и снова на дно шлёпнуться.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дедушка козлина старая,не вовремя затеял корректироваться.Только альты немного ожили,он их Титаником тянет на дно.Тут бы флэта дня на два-три хотя бы,вечно все не Слава Богу!
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:45

  osafly написав:Дедушка козлина старая,не вовремя затеял корректироваться.Только альты немного ожили,он их Титаником тянет на дно.Тут бы флэта дня на два-три хотя бы,вечно все не Слава Богу!

А кто-то говорил, что сигнальная транза неправильная . :)
andrein
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