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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:00
Patr1ot написав: DmitryK написав:
чего то какой то короткий альтсезон получился ...
что делать с закупленым по 2.5 эосом?лить по чем дают? я в него верил (
Я уже так протупил с эфиром. Когда продал по цене 490. Буду держать эос до конца, он когда то и до 17$ доходил... Обнулится и фиг с ним.. А поднять можно нормально
пока биток ок 40к шанс есть. есои полетит вниз, будет наш еос обнуляться (
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DmitryK
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:36
DmitryK
Как в рулетке, делайте ставки..
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Patr1ot
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:51
не совсем, завтра ключевой день. если выкупят просадку битка, альты еще будут расти
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DmitryK
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:10
Думаю EOS сливает какой то крупный ранний инвестор.
Разработчики Block.one собрали $4 млрд в хоте ICO.
Сумашедшие деньги за воздух по сути. Любая контора в Украине на аутсорсе за лимон баксов такую же блокчейн-систему сделала.
Маркетинг рулит.
Влошенцы это поздно поняли, и теперь пытаются вернуть свое.
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Zebra
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:10
-3% за день вообще не просадка, объёмы слива небольшие. Дед ещё вернётся на 40к, вот 50к под вопросом, киты начали выходить.
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phantom_systems
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:13
EOS это вообще какой то пи...ц на колесах...Падла,3 раз уже стучит снизу в 3.9 и не может его пробить,так мало того что не может,еще и епнулся на 30% на ровном месте просто на 4-х часовике..Как только он его пробьет,эту черту-запомните это сообщение,он полетит вверх с космической скоростью!Ничего не пойму,то ли это собирание ликвидности таким образом и вытряхивание из монеты балласта перед скорым полетом на луну,то ли не знаю,как это назвать.Наторговали 3 капы по нему за сутки...Бешенная ликвидность-9млрд...И такое вот.
ZEC кто нибудь закрывал?? Я закрываю часть в диапазонах 94-100 прям сейчас...Остальное пока будем смотреть...Пойдет на 106,115 и 125?? 15 числа делистинг на Битрекс и могут устроить "типа обеспокоенность выраженную в кратковременном падении цены" Может как прошлый раз-камнем рухнет..Буду опять жалеть что все не слил на 100...Но альтсезон по ходу,в разгаре и самом начале,судя по доминации.
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osafly
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:36
ну, понятно что маркетинг. у еос вообще весь код открытый, как и у много кого еще. все дело как раз в маркетинге)
окей спасибо, попробуем подождать пробития 3.9...если вдруг конечно будет такое
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DmitryK
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:40
osafly написав:
ZEC кто нибудь закрывал?? Я закрываю часть в диапазонах 94-100 прям сейчас...Остальное пока будем смотреть...Пойдет на 106,115 и 125?? 15 числа делистинг на Битрекс и могут устроить "типа обеспокоенность выраженную в кратковременном падении цены" Может как прошлый раз-камнем рухнет..Буду опять жалеть что все не слил на 100...Но альтсезон по ходу,в разгаре и самом начале,судя по доминации.
20% закрыл, остальное выше 100. Бодро стартанул, потенциально может монеру догнать, но может и снова на дно шлёпнуться.
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phantom_systems
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:37
Дедушка козлина старая,не вовремя затеял корректироваться.Только альты немного ожили,он их Титаником тянет на дно.Тут бы флэта дня на два-три хотя бы,вечно все не Слава Богу!
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osafly
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